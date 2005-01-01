ТОП-10 бирж криптовалют

При выборе платформы для торговли криптовалютой, прежде всего, стоит оценить надежность ресурса. Для упрощения задачи предлагается топ-10 бирж криптовалют по следующим характеристикам: удобность, легальность функционирования, гарантии.

Binance.com

Площадка, которая выделяется своей ликвидностью – самая высокая на всем рынке. Если рассматривать мировые рейтинги, то она считается лидером по суточному объему торгов. Доступно 1405 пар для торговых операций. Высокая производительность системы – до 1,4 млн. предложений в секунду. Втоп-10 крипто бирж Binance попал благодаря низким комиссиям на операции и расширенному набору инструментов для профессиональных трейдеров.

OKEX.com

Отличительная черта проекта – широкая вариативность торговых пар (538) и показательная ликвидность. Многоэтапная защита аккаунта. Характерная особенность – гибкость платформы, так как она подходит для спотовой и деривативной торговли клиентам любого уровня.

FTX.com

Решение для тех, кто ищет быстрый и упрощенный вариант для приобретения крипты, используя банковскую карту. Предоставляется возможность торговать на споте и рынке деривативов. При изучении компании привлекают внимание комиссии: для мейкера – 0,02-0%, для тейкера – 0,07-0,04%.

EXMO.com

Криптобиржа топ-10 с лицензией, выданной в Великобритании. Трейдерам предложено большое количество пар к фиатным средствам. Помимо этого доступен кэшбек, а еще – проверенные в листинге монеты. Вести деятельность удобно как с ноутбука, так и со смартфона.

Crypto

Площадка с доступом к DeFi. Функционал представлен разноплановыми инструментами для маржинальной торговли, спота, деривативов. Варианты оплаты – банковский перевод, кредитные и дебетовые карты.

Какие площадки еще входят в ТОП 10 бирж криптовалют

Последующие 5 позиций рейтинга занимают системы, которые нацелены напрямую на комфорт и удобство пользователей. При этом трейдерам доступны гарантии ввода и вывода средств.

Whitebit.com.

Впечатляет объемом торгов, предполагает обязательное прохождение верификации аккаунта. Другие преимущества: доходность smart-стейкинга – до 30%, обмен активами напрямую на Р2Р-площадке, фиатный шлюз.

Coinsbit.io.

Предлагает кредитное плечо х5, а стандартный размер комиссий – 0,1%. Число торговых пар – 157.

Gate.io.

Доступна русскоязычная версия сайта и высокая безопасность, что гарантирует дополнительную надежность. Трейдерам доступны EFT, спотовый рынок и маржинальная торговля.

KUCOIN.com.

Платформа с оперативной технической поддержкой и комиссией от 0,005% до 0,1%.

Huobi.

Предполагает большие объемы сделок, что дополнительно подтверждает доверие пользователей.