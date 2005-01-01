Традиціяї Різдва

Різдво - одне з головних релігійних свят. Як з'явилося це свято, чому представники різних конфесій його святкують в різні дати і які його головні символи?

Євангельська історія свята

Як свідчить переказ, колись дуже давно римський імператор Август вирішив влаштувати перепис населення. Цей перепис не такий, як у наш час – відзначитися електронно було недоступно. Тому Він повелів усім людям повернутися в ті міста, де жили їхні предки. Подружжю Йосипу і Марії довелося повернутися з міста Назарет до Віфлеєму, куди попрямували і багато інших. Коли вони дійшли, на жаль, всі готелі вже були зайняті, і їм довелося ночувати на околиці міста в печері, де зазвичай вкривали худобу від негоди. Там Марія народила Ісуса-Божого посланця, після чого всю печеру осяяло яскраве світло, а на небі запалилася зірка.

Про народження Ісуса першими від ангела дізналися пастухи. А волхвам на місце народження Ісуса вказала зірка. Вони прийшли до нього з дарами не як для немовляти, а як для царя – з золотом, смирною, ладаном.

Дізнавшись про народження Месії, цар Юдеї Ірод наказав убити всіх немовлят до двох років, але тоді Ісус дивом вижив, завдяки тому, що ангел повелів Йосипу бігти до Єгипту разом з сім'єю. Там вони жили до смерті Ірода, а потім Ісус став служити суспільству, Спасителем людства, але в підсумку вони ж його і погубили.

День народження Спасителя не відразу стали відзначати. У стародавні часи в цілому, дні народження не відзначали щороку так, як це робимо зараз ми. Для ранніх християн більш важливим було щорічне спогад страждань і смерті Спасителя. Хоча згідно архієпископу Сергію (Спаському), Римська Церква святкувала цей день з давніх-давен, а з IV століття Різдво Христове стали відзначати і на Сході.

Як відзначають Різдво?

Сьогодні Римо-католицька церква і більшість протестантських відзначають Різдво в ніч з 24 на 25 грудня, а православна церква, як правило, відзначає в ніч з 6 на 7 січня. Це пов'язано з особливостями часочислення. Колись всі жили за юліанським календарем, але в 1582 році Папа Римський Григорій ввів новий календар, Григоріанський, де була врахована різниця між астрономічним роком і календарним. Україна перейшла на цей календар лише в 1918 році, але православна церква ці нововведення так і не прийняла, тому Різдво у нас трохи "відстає". Хоча є деякі помісні та автокефальні православні церкви, які відзначають Різдво за григоріанським календарем: православна церква в Америці, Болгарська, Албанська, Румунська та деякі інші.

Але відмінності в традиціях святкування не тільки в датах. У православній церкві Різдву передує 40-денний Різдвяний піст. Ще Іоанн Златоуст говорив: «помиляється той, хто вважає, що піст лише в утриманні від їжі. Істинний піст є видалення від зла, приборкання мови, відкладення гніву, приборкання похотей, припинення наклепу, брехні і клятвопреступленія». У всі дні посту виключаються м'ясні, молочні продукти, яйця, в певні дні дієта більш сувора і в усі дні людина прагне стати краще як фізично, так і духовно, допомагати ближнім, бути більш добрим, позбавляється від "пристрастей". За п'ять днів починається передсвяткування, богослужбові тексти передсвятства закликають тих, хто молиться Очистити гріхи і згадати Спасителя. Різдвяна служба починається пізно ввечері 6 січня і закінчується вже на наступний день, теж ввечері. Традиційне блюдо в різдвяну ніч- "кутя" – варена пшениця або рис з медом.

У Римсько-Католицькій Церкві теж є свій підготовчий період. Він починається за 4 неділі до Різдва, у кожного з якого своя тематика. Перша неділя присвячена пришестю Христа в кінці часів; друга і третя-переходу від старого до Нового Завіту, четверта – євангельським подіям, безпосередньо передували Різдву.

Раніше період Адвенту вважався періодом посту, але зараз обмеження в їжі не обов'язкові. Адвент-передріздвяний період посиленого покаяння, підготовки до святкування, "час радісного очікування". З Адвентом пов'язані і деякі Символи року, про які ще розповімо докладніше, в тому числі про різдвяний вінок і адвент-календар. 24 грудня в Різдвяний святвечір починається вігілія, всеношна служба.

Разом з католиками в ніч на 25 грудня Різдво відзначають і протестанти – лютерани, англікани, баптисти, п'ятидесятники та інші. У протестантських церквах проходить Різдвяна служба з урочистими гімнами та святковою проповіддю пастора. У протестантизмі богослужіння максимально спрощено до проповіді, молитви і співу псалмів і гімнів рідною мовою, а священик не може відпускати гріхи, Він максимально наближений до мирянина. У католиків і протестантів прийнято грати сцену народження Ісуса.

На Різдво представники різних конфесій готують традиційні різдвяні страви, вітають друзів і рідних.

Символи Різдва

Мабуть, основний символ Різдва для більшості країн-Різдвяна ялина. Однак, в Новому Завіті на неї якихось вказівок немає. Ялина, яку прикрашають за різдвяними і новорічними мотивами, як символ Різдва з'явилася в Центральній Європі в XVI столітті, а потім стала поступово з'являтися і по всьому світу. У 1920х роках радянська влада заборонила їли як "символ релігійної пропаганди", але з відродженням церковного життя відродився і символ Різдва. У деяких місцях через погодні умови прикрашають не ялини, а пальми. Часто саме на дерева і встановлюють інший символ Різдва-Віфлеємську зірку, яка і вказала волхвам, що Народився "Цар Юдейський", а запалені свічки, вогники символізують те, як все осяялося світлом, коли народився Ісус Христос.

У багатьох країнах традиційним є і Вертеп-печера, де проходила головна подія. Різдвяний вертеп відтворює сцену народження Ісуса Христа. Персонажі, як правило, сама Діва Марія, немовля Ісус в оточенні волхвів, часто зображують і Святого Йосипа, іноді зображують вола і осла, які, за переказами, зігрівали немовля своїм диханням, хоча в Євангеліях цей елемент сюжету відсутній. Залежно від релігії зображують ангелів, одного або декількох.

У католицькій і протестантській традиції-рахувати дні до Різдва через адвент-календар – картонний будиночок з віконцями, що відкриваються. Всередину кладуть різні солодощі. Календар може бути як універсальним, з початку грудня, 24 дня, або з початку Першої з чотирьох неділь перед Різдвом (період Адвенту). Вважають, що перший різдвяний календар для дітей надрукували в Німеччині.

Один з інших різдвяних символів зараз теж частіше можна зустріти в різних релігіях: різдвяні вінки. Вони теж пов'язані з католицьким Адвентом. У першу неділю на вінку запалюють першу свічку, в друге запалювали вже і другу і так до чотирьох до Різдва. Вінки можна зустріти і без свічок, прикрашеними декоративними стрічками і гірляндами. І, звичайно, в Різдво прийнято дарувати подарунки, як колись волхви дарували священні дари-золото, ладан і смирну, сьогодні прийнято обмінюватися подарунками і поздоровленнями в цей радісний день.