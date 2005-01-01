Невакцинованих українців відсторонять від роботи з 31 січня

Список організацій, представники яких повинні обов'язково вакцинуватися, розшириться вже з 31 Січня. Про це йдеться у відповідному наказі МОЗ.

Ті співробітники, які потраплять під відсторонення, будуть повністю позбавлені зарплати. Крім того, їм не буде зараховуватися страховий стаж, необхідний для пенсії.

До відповідного списку тепер додані працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних підприємств, установ та організацій. При цьому такі вимоги не поширюються на громадян, у яких абсолютні протипоказання до щеплень від ковіда. Однак ці протипоказання вони повинні підтвердити документально.

"В останні тижні 2021 року і перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків інфікування штамом Омікрон в більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров'я Великобританії нещодавно опублікувало звіт, згідно з яким у людей, інфікованих саме Омікроном, ризик потрапити в лікарню на 50% нижче в порівнянні з інфікованими штамом Дельта. При зараженні Омікроном ризик госпіталізації нижче на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, і на 81% – для тих, хто отримав три дози", – зазначає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.