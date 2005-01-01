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Кабінет Міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні

Бізнес зможе працювати в "червоних" зонах карантину за умови 100% вакцинації працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Завдяки запуску безкоштовної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть в" червоних " зонах якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав Шмигаль.

Додамо, нещодавно Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Таким чином, обмеження діятимуть як мінімум протягом I кварталу наступного року.

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