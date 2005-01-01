Розроблено новий метод редагування генів у клітинах людини

За останнє десятиліття система редагування генома CRISPR зробила революцію в молекулярній біології, дозволивши вченим змінювати гени всередині живих клітин для дослідницьких або медичних цілей. Тепер вчені вдосконалили додаткову систему для більш ефективного редагування генів, використовуючи молекули ретрони, повідомляє прес-служба Інституту Гледстоун (США). Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Chemical Biology.

Система CRISPR працює наступним чином: з генома клітини вирізається ділянка ДНК, а його замінюють «шаблонною» ДНК – новим генетичним матеріалом. «Шаблонну» ДНК зазвичай виробляють в лабораторії, а потім вводять в клітини ззовні. Білок, що розрізає геном клітини-Cas9, - доставляється окремо. Ні Cas9, ні ДНК - "латочка" не проникають в кожну клітину, що обмежує ефективність редагування генів CRISPR.

Ретрони ж діють як фабрики ДНК, виробляючи велику кількість копій шаблонної ДНК зсередини клітин. Крім того, ретрони можуть бути доставлені разом з іншими компонентами CRISPR, щоб клітини одночасно отримували весь матеріал, необхідний для редагування генів — генетичні коди для шаблонної ДНК, Cas9 і молекули, які допомагають дослідникам відстежувати внесені зміни.

Це означає, що замість декількох елементів, досить ввести тільки один елемент в кожну клітину, відзначають автори роботи. А це значно спрощує процес редагування генів.

Ретрони, як і CRISPR – спочатку захисні інструменти бактерій. Бактерії використовують їх для зміни ДНК у відповідь на інфекції. У цьому дослідженні вчені розробили сотні нових варіантів ретронів кишкової палички. Вони перевірили кожен новий варіант і виявили ряд змін. Деякі варіанти могли виробляти у вісім-десять разів більше» шаблонної " ДНК.

Потім дослідники протестували нову реконструйовану систему ретронів на пекарських дріжджах (грибок Saccharomyces cerevisiae) і на культивованих клітинах людини і виявили, що оптимізована система працює у всіх випадках.

Так, вчені тепер можуть точно налаштувати, скільки шаблонної ДНК повинні виробляти ретрони. Також вони змогли показати, що, чим більше ДНК виробляють ретрони, тим ефективніше пройде редагування генома. Ці клітини можуть бути використані для редагування генів у різних типах клітин, від грибкових клітин до клітин людини.