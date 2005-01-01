Выбор хостинга для сайта на WordPress

Для сайта, который был создан на CMS WordPress, услугу по размещению необходимо выбирать очень тщательно. В этой статье мы вам расскажем, на какие факторы необходимо обратить внимание выбирая хостинг для WordPress, а также рассмотрим основные критерии и характеристи хостинга.

WordPress: выбор хостинга

Разработчики системы управления контентом Вордпресс не предъявляют особых требований к выбору сервера и его программного обеспечения. Данная CMS будет стабильно работать на Linux. Выбирая программное обеспечение PHP и MySQL, следует обратить внимание на более современные версии PHP7.х, которые обеспечивают высокую скорость работы.

Виды хостинга и его особенности

Существует четыре вида хостинга:

Виртуальный (shared). Самый простой и дешевый хостинг, при котором сайт размещается на одном сервере по соседству с другими веб-проектами. Хостинг VPS/VDS. Считается оптимальным вариантом для размещения сайтов, так как сочетает в себе все преимущества обычного виртуального хостинга и физического сервера. Облачный (Cloud Server). Создание нескольких виртуальных серверов на одном физическом оборудовании. Выделенный сервер. Самый дорогой и качественный, так как под сайт выделяется отдельный стационарный мощный компьютер.

Далее мы рассмотрим вопрос, какой хостинг лучше всего использовать для WordPress.

Бюджет и трафик сайта

Расходы на аренду хостинга должны быть соизмеримы с планируемым объемом трафика. Если ваш сайт находится только в начале пути, можно выбрать обычный хостинг, который справится со своими задачами, если посещаемость не будет превышать 5000 человек в сутки. Но по мере роста и расширения ресурса следует подумать о более мощном сервере, который сможет обеспечить его стабильную и бесперебойную работу.

В этом случае необходимо переходить на VPS/VDS хостинг, который предоставит больше места на жестком диске сервера, даст больше дополнительных ресурсов, а также позволит устанавливать собственную операционную систему и выбирать нужное ПО. Для более крупных веб-проектов потребуется аренда выделенного сервера, который позволит хранить практически неограниченное количество информации и самостоятельно управлять всеми системами.

География размещения сервера

Чем ближе сайт находится к своим потенциальным посетителям, тем выше будет скорость его загрузки, а соответственно, и качество работы. Если страницы будут открываться медленно, человек может просто не дождаться и уйти к конкурентам. Поэтому, если ваш ресурс рассчитан на украинских потребителей, дата-центр должен находиться на Украине или в странах, которые находятся максимально близко к ней. А если вы хотите привлечь мировую аудиторию, понадобится услуга CDN.

Стабильная работа во время нагрузки

Если ваша рекламная кампания достигла максимальных размеров или блог попал в топ выдачи Google, что привлекло на ваш сайт тысячи новых посетителей, хостинг может не выдержать большой нагрузки. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы сайт мог быстро перейти на тариф, который обеспечит высокую скорость загрузки страниц. В этом случае может помочь облачный хостинг, который позволит моментально увеличить или уменьшить объем предоставляемых ресурсов и мощность виртуального сервера посредством специальной панели управления.

Дополнительные инструменты для работы с WordPress

В настоящее время установить WordPress можно непосредственно с панели управления хостингом. Но для более точной настройки CMS под требования сайта необходимо наличие редактора настроек РНР, функции резервного копирования файлов, статистических данных по использованным сервисам, а также SSL-сертификата безопасности. Возможность выбора удобной панели управления (такой как cPanel с широкой функциональностью), облегчит процесс администрирования сайта.

Обеспечение безопасности сайта

На бесплатном движке WordPress с открытым программным кодом создано более 35 % всех мировых сайтов. Но такая популярность привлекает хакеров, которые создают большое количество программ, помогающих взламывать ресурсы на данном движке. При выборе хостинга необходимо убедиться, что он гарантирует безопасность вашему сайту и защищает от любых вирусов. Поэтому серверы хостера должны иметь антивирусные программы, которые будут проверять все файлы и отправлять на e-mail владельца сайта отчеты об их безопасности. Также необходимо позаботиться о «внутренней» безопасности сервиса, тщательно проверяя весь загружаемый контент и используя другие способы защиты (например, плагины, предотвращающие взлом пароля).

Репутация хостинг-провайдера

Не всегда обещания хостера о качественной техподдержке и высокой скорости соответствуют действительности. Поэтому необходимо тщательно проверить историю компании, почитать отзывы клиентов, ознакомиться с условиями пользовательского соглашения и выбрать ту, которая имеет большой опыт работы на рынке хостинговых услуг и множество положительных комментариев постоянных клиентов.

Техническая поддержка

Если во время активного посещения сайта пользователями скорость существенно упала и вы не можете самостоятельно решить проблему, специалисты службы поддержки должны всегда быть на связи, чтобы помочь разобраться с этим вопросом. Кроме общения по электронной почте, вы должны иметь возможность связаться с операторами службы техподдержки в онлайн-чате, по телефону или посредством мессенджера.

Заключение

Если вы проверили хостера по всем вышеперечисленным критериям, но еще сомневаетесь в выборе, закажите проверку хостинга в тестовом периоде, что позволит полностью оценить работу провайдера и качество его услуг.