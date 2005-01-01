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Выбор хостинга для сайта на WordPress
Для сайта, который был создан на CMS WordPress, услугу по размещению необходимо выбирать очень тщательно. В этой статье мы вам расскажем, на какие факторы необходимо обратить внимание выбирая хостинг для WordPress, а также рассмотрим основные критерии и характеристи хостинга.
WordPress: выбор хостинга
Разработчики системы управления контентом Вордпресс не предъявляют особых требований к выбору сервера и его программного обеспечения. Данная CMS будет стабильно работать на Linux. Выбирая программное обеспечение PHP и MySQL, следует обратить внимание на более современные версии PHP7.х, которые обеспечивают высокую скорость работы.
Виды хостинга и его особенности
Существует четыре вида хостинга:
Далее мы рассмотрим вопрос, какой хостинг лучше всего использовать для WordPress.
Бюджет и трафик сайта
Расходы на аренду хостинга должны быть соизмеримы с планируемым объемом трафика. Если ваш сайт находится только в начале пути, можно выбрать обычный хостинг, который справится со своими задачами, если посещаемость не будет превышать 5000 человек в сутки. Но по мере роста и расширения ресурса следует подумать о более мощном сервере, который сможет обеспечить его стабильную и бесперебойную работу.
В этом случае необходимо переходить на VPS/VDS хостинг, который предоставит больше места на жестком диске сервера, даст больше дополнительных ресурсов, а также позволит устанавливать собственную операционную систему и выбирать нужное ПО. Для более крупных веб-проектов потребуется аренда выделенного сервера, который позволит хранить практически неограниченное количество информации и самостоятельно управлять всеми системами.
География размещения сервера
Чем ближе сайт находится к своим потенциальным посетителям, тем выше будет скорость его загрузки, а соответственно, и качество работы. Если страницы будут открываться медленно, человек может просто не дождаться и уйти к конкурентам. Поэтому, если ваш ресурс рассчитан на украинских потребителей, дата-центр должен находиться на Украине или в странах, которые находятся максимально близко к ней. А если вы хотите привлечь мировую аудиторию, понадобится услуга CDN.
Стабильная работа во время нагрузки
Если ваша рекламная кампания достигла максимальных размеров или блог попал в топ выдачи Google, что привлекло на ваш сайт тысячи новых посетителей, хостинг может не выдержать большой нагрузки. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы сайт мог быстро перейти на тариф, который обеспечит высокую скорость загрузки страниц. В этом случае может помочь облачный хостинг, который позволит моментально увеличить или уменьшить объем предоставляемых ресурсов и мощность виртуального сервера посредством специальной панели управления.
Дополнительные инструменты для работы с WordPress
В настоящее время установить WordPress можно непосредственно с панели управления хостингом. Но для более точной настройки CMS под требования сайта необходимо наличие редактора настроек РНР, функции резервного копирования файлов, статистических данных по использованным сервисам, а также SSL-сертификата безопасности. Возможность выбора удобной панели управления (такой как cPanel с широкой функциональностью), облегчит процесс администрирования сайта.
Обеспечение безопасности сайта
На бесплатном движке WordPress с открытым программным кодом создано более 35 % всех мировых сайтов. Но такая популярность привлекает хакеров, которые создают большое количество программ, помогающих взламывать ресурсы на данном движке. При выборе хостинга необходимо убедиться, что он гарантирует безопасность вашему сайту и защищает от любых вирусов. Поэтому серверы хостера должны иметь антивирусные программы, которые будут проверять все файлы и отправлять на e-mail владельца сайта отчеты об их безопасности. Также необходимо позаботиться о «внутренней» безопасности сервиса, тщательно проверяя весь загружаемый контент и используя другие способы защиты (например, плагины, предотвращающие взлом пароля).
Репутация хостинг-провайдера
Не всегда обещания хостера о качественной техподдержке и высокой скорости соответствуют действительности. Поэтому необходимо тщательно проверить историю компании, почитать отзывы клиентов, ознакомиться с условиями пользовательского соглашения и выбрать ту, которая имеет большой опыт работы на рынке хостинговых услуг и множество положительных комментариев постоянных клиентов.
Техническая поддержка
Если во время активного посещения сайта пользователями скорость существенно упала и вы не можете самостоятельно решить проблему, специалисты службы поддержки должны всегда быть на связи, чтобы помочь разобраться с этим вопросом. Кроме общения по электронной почте, вы должны иметь возможность связаться с операторами службы техподдержки в онлайн-чате, по телефону или посредством мессенджера.
Заключение
Если вы проверили хостера по всем вышеперечисленным критериям, но еще сомневаетесь в выборе, закажите проверку хостинга в тестовом периоде, что позволит полностью оценить работу провайдера и качество его услуг.
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