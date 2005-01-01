Дизайн интерьера: насколько он важен и почему?

Дизайн интерьера – это отделка внутренней части помещения, направленная на создание максимально выгодного сочетания эстетики и функциональности. Благодаря ему пространство приобретает выигрышный внешний вид, и удовлетворяющее потребности человека содержание. Сегодня заказать дизайн интерьера можно буквально в специализоровагнной студии, что дает массу преимущест в будущем ремонте.

Для чего необходим?

Ежегодно люди придают все большее значение разработке интерьера помещения. Тенденция абсолютно оправдана. Сегодня мало просто сделать качественный ремонт, особенно, если речь идет о площади не для собственного пользования, а для работы. Офис компании – это, в первую очередь, ее лицо. А, как говорила одна из самых популярных законодательниц моды за всю историю, Коко Шанель: «У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление».

Несмотря на поговорку: «Не суди книгу по обложке,» - в реальной жизни данный принцип работает далеко не всегда. Когда же дело касается продаж вне зависимости от сферы деятельности компании – практически никогда. Нельзя отрицать важность внешней составляющей, особенно, когда в открытом доступе находятся сотни научных исследований.

Влияние интерьера на человеческую психику: конкретные примеры

Грамотный дизайн интерьера может помочь достичь интересующие человека цели. Так, психологами был давно теоретически и экспериментально установлен факт: красный и желтый цвета стимулируют чувство голода. Этим умело воспользовались многочисленные владельцы сетей общественного питания и ресторанов.

Подобным образом, цветовые решения интерьера способны повлиять на настроение клиентов или жителей помещения, их склонность к принятию положительных решений, конфликтность. Весомое воздействие на психику имеют и материалы, преобладающие в пространстве. Камень автоматически воспринимается как дорогой и качественный материал, который исправно служит долгие годы, даже если на самом деле использовалась плитка, его имитирующая. Если клиент придет в офис, оформленный подобным образом, он на подсознательном уровне проникнется доверием к деятельности фирмы, а та с большей вероятностью продаст товар или услугу. Когда помещение выглядит «богато», но одновременно с тем лаконично и сдержанно, неизбежно будет повышаться статистика продаж.

Однако интерьер важен не только для потенциальных клиентов, но и для работников. Цвета, оказывающие активное раздражающее действие на нервную систему человека, станут причиной снижения уровня работоспособности, повышения раздражительности, подверженности стрессам и накаляющейся атмосферы в коллективе.

Привлечение профессионалов – залог успеха

При создании интерьера, как и в любом другом деле, касающемся ремонта, не обойтись без помощи профессионалов. Заказать дизайн интерьера не проблема, а вот найти грамотную компанию с большим опытом и примерами работ уже затруднительно. Дизайнер должен обладать чувством не только стиля, но и меры и уместности. Высококвалифицированный специалист способен создать шикарный интерьер, умело подчеркнув достоинства и ловко скрыв недостатки, даже для самого непримечательного помещения. Обладая внушительным багажом знаний и опыта, профессионал способен даже расширить пространство, применяя оптические иллюзии и многофункциональную мебель.