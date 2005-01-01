Спеції в їжі знижують тиск

Кров'яний тиск можна знизити без сильних змін в щоденному раціоні — правда, для цього доведеться їсти кілька грам спецій в день.

Ми регулярно чуємо про те, як небезпечно високий кров'яний тиск, і так само регулярно чуємо, що для того, щоб воно не підвищувалося, потрібно їсти менше солоного, менше жирного, більше овочів і т.д. виконати ці дієтичні рекомендації може не кожен, так що залишається сподіватися на протигіпертонічні ліки.

Однак, як пишуть в American Journal of Clinical Nutrition дослідники з Університету штату Пенсільванія, щоб знизити тиск, раціон не обов'язково кардинально міняти, потрібно тільки додавати в їжу побільше спецій. В експерименті брало участь кілька десятків людей, які кілька тижнів харчувалися, як зазвичай, тобто в їх їжі було багато вуглеводів і жирів, багато так званих перероблених і дуже сильно перероблених продуктів (на зразок копчених ковбас, консервів і т.д.), мало риби, овочів і фруктів. Але при цьому одні учасники експерименту отримували щодня з їжею 0,5 грама суміші спецій, інші - 3,2 грама, треті — 6,5 грам. Спецій було двадцять чотири, від чорного перцю до кардамону, від імбиру до паприки, від коріандру і чебрецю до кумина і імбиру. (Очевидно, спеції додавали з урахуванням кулінарних правил, тобто навряд чи в молочний коктейль сипали перець чилі і часник.)

Кожна людина проходила через всі три варіанти. Виглядало це так: хтось починав з дієти з 0,5 г спецій спецій, сидів на ній місяць, потім два тижні харчувався як зазвичай, потім — ще чотири тижні з 6,5 г спецій, потім — знову перерва, потім — чотири тижні третього варіант дієти з 3,2 г спецій. Хтось інший починав з 6,5 г, потім переходив до 3,2 г, потім до 0,5 г — загалом, послідовності трьох дієт були різні, але, повторимо, всі учасники експерименту пройшли через всі три. Всі вони були в тій чи іншій мірі схильні до серцево-судинних хвороб, і кров'яний тиск їм не завадило б знизити.

Виявилося, що після найбільшої щоденної дози спецій тиск помітно знижувався. Це було видно в тому випадку, коли людина ходила з датчиком тиску день і ніч безперервно; одноразове вимірювання тиску ефекту від спецій не показувало. Між середньою дозою і малою дозою спецій відчутної різниці не було, і якщо вони і знижували тиск, то дуже незначно. Автори роботи підкреслюють, що тиск знижувався тільки через спецій, тому що кількість солі і кількість овочів і фруктів в раціоні учасників експерименту залишалося звичайним. Правда, не кожна людина погодиться на велику кількість спецій-багато хто не любить, коли в їжі багато цибулі, часнику, імбиру, кмину та ін.

Варто відзначити, що спеції ніяк не впливали на рівень «поганого» холестерину, тобто ліпопротеїнів низької щільності, які підвищують ризик атеросклерозу, і не впливали на рівень глюкози в крові, який може вказувати на небезпеку діабету. Тобто якщо мати на увазі здоров'я в цілому, а не просто зниження тиску, то одними спеціями тут не обійтися.