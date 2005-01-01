Зенитные фонари и люки выхода на кровлю купить в Украине

Компания Медис-Т – производитель зенитных фонарей, который предлагает выгодное ценообразование и весь спектр дополнительных услуг. Такая конструкция становится весьма популярной в современном мире, особенно на промышленных объектах. Однако их можно монтировать и в жилых домах. Учитывая конструктивные особенности, можно выделить несколько видов изделий, поэтому зенитные фонари купить в Украине можно следующих типов:

Ленточные – дают максимум солнечного света в помещение. Зачастую установка проводится по всей длине крыши. Точечные – созданы для естественного освещения конкретных объектов в помещении. Нередко имеют квадратную форму.

Выбирая конструкцию нужно ориентироваться не только на внешние параметры, а точнее форму, но и площадь помещения, которое нуждается в природном освещении. К примеру, в постройках частного типа больше подойдут точечные модели, ведь они отличаются доступной стоимостью и простотой монтажных работ.

Медис-Т много лет занимается производством двух типов фонарей, но больше предпочтение отдает ленточным. Это связано с тем, что в профессиональном секторе конструкции более востребованы. Также можно заказать люк для выхода на плоскую крышу, автоматику и другие элементы. Сотрудники всегда готовы проконсультировать, а для связи можно воспользоваться контактным номером телефона из раздела «Контакты».

Основные плюсы Медис-Т:

Применение только качественного сырья для производства. Ведь самое важное в зенитном фонаре – его качество, ведь многие ставят блоки на створки для автоматического открытия люка в случае пожара, а это является частью пожарной безопасности. Большой срок службы, все сырье защищено от влаги, температурного воздействия. Высокая прочность изделия от механических повреждений, ребра жесткости с усилением, а каркас может быть выполнен из оцинковки или алюминия, на выбор заказчика. Стойкие к износу механизмы открытия и закрытия люков. Все зенитные фонари производства Медис-Т работают без проблем и нареканий долгие годы, однако порой нуждаются в обслуживании.

При обращении в компанию можно быть уверенным в качестве работ на любом этапе. После производства есть возможность выбрать установку от фирмы, с гарантией качества.

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