У 2021 році інфляція в Україні прискорилася до 10%

Споживчі ціни в Україні за підсумками 2021 року зросли на 10%, що є найбільшим показником з 2017 року (13,7%), повідомила Державна служба статистики.

За 2021 рік ціни в Україні зросли найбільше на газ та електроенергію, а також на продукти харчування. Зокрема, ціни на газ зросли на 66% на рік, а на електроенергію – на 34,1%.

У той же час продукти харчування подорожчали за 2021 рік на 10,8%. Найбільше подорожчав цукор, рослинна олія та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% і 47% відповідно. Ціни на хліб зросли на 15,8%, на м'ясо – 9,3%, на макарони і масло – на 9,1% і на 8,9% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.

Зазначається, що на 15% зросли ціни на товари та послуги освіти. Ціни на транспорт зросли на 10% за цей період.

Згідно з даними Держстату, споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року порівняно з листопадом зросли на 0,6%. Зокрема, продукти харчування в Україні за грудень 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року також подорожчали на 13,3%. Найбільше подорожчала соняшникова олія – на 38,8% і цукор-на 28,3%. У той же час, фрукти подешевшали на 10,2%.