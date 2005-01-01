Современность и щедрость на выигрыши в слотах от Netent

Один из самых продвинутых разработчиков игорной продукции, есть компания Нетент. Её азартные аппараты отличаются интересным и ярким сюжетом, хорошим набором функционалки и высоким процентом отдачи призовых комбинаций. Поэтому, многие слотхантеры именно по таким критериям и выбирают себе игры.

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Общие сведения о компании Нетент

Разработчик софтов для виртуальных игорных заведений компания Netent была основана более 20 лет тому назад, а именно в 1996 году на территории Швеции. Её создателями стала группа энтузиастов, которая уже имела достаточный опыт в создании онлайн игр. После того как были предоставленное первое Netent казино, данная компания значительно расширила сферу своей деятельности и стала одной из самых популярных в игорном бизнесе и не только. Её игровыми платформами и разработками пользуются во всём мире, а слоты от Нетент отличаются современным трёхмерным форматом и большим процентом отдачи выигрышных комбинаций.

Провайдер регулярно занимается проектированием, реализацией, продвижением и поддержкой своих разработок, одним словом предоставляет целый пакет услуг для успешного азартного бизнеса.

Продукция от игорного провайдера НетЕнт

Практически все онлайн казино слоты Netent разработаны в современном трёхмерном формате и работают на последних версиях программного обеспечения. Это всё говорит о полной защите игры. Данная защита включает в себя неправомерные действия со стороны гэмблеров или владельцев игорных сервисов. Они отличаются увлекательными сюжетными линиями на разную игровую тематику. В онлайн казино с игровыми автоматами Нетент играть можно, как на реальные денежные средства, так и полностью бесплатно, используя для этого демонстрационный режим. Наиболее популярными и востребованными слот-машинами от данной компании есть:

Gonzo’s Quest;

Звездный Взрыв;

Джуманджи;

Imperial Riches;

Halloween Jack;

Rise of Maya;

Scudamore's Super Stakes и другие симуляторы.

Все эти гаминаторы отличаются высоким процентом отдачи призовых и довольно крупными выигрышами. Более того, они оборудованы порой не одним десятком призовых линий, несколькими бонусными опциями и имеют широкий диапазон ставок на один спин.

С кем тесно сотрудничает девелопер

Компания Нетент очень тесно сотрудничает с такими игровыми платформами, как:

Слотокинг; Нетгейм; Рокс казино; Пин Ап; 1Хслотс; Джойказино; Казино Икс; Риобет; Сол, Фреш и другими игорными клубами.

Провайдер постоянно усовершенствует свою работу и предлагает онлайн казино качественные и интересные азартные аппараты, которые не оставят равнодушными ни одного ценителя хороших эмуляторов. Ведь играть в игровые автоматы Нетент пользователи смогут даже и с живыми дилерами. А для этого есть несколько разновидностей карточных игр, плюс рулетка.