Рослинні флаваноли допомагають спалювати жир

Флаваноли з какао-бобів перетворюють білу жирову тканину в буру, яка позбавляє організм від зайвих запасів жиру.

У нашому тілі є два види жиру, або, точніше, жирової тканини-білий жир і бурий жир. Клітини білого жиру - це комора з ліпідами; якщо білого жиру стає багато, у нас псується фігура, і не тільки фігура, але і обмін речовин — давно відомо, що ожиріння загрожує діабетом та іншими неприємностями. Клітини бурого жиру теж вбирають в себе ліпіди, але не зберігають їх, а спалюють, причому вивільнена «жирна» енергія в бурому жирі перетворюється в тепло. Як можна здогадатися, бурий жир відіграє велику роль в терморегуляції, але останнім часом його активно вивчають ще й тому, що сподіваються з його допомогою знайти засіб від ожиріння. Уявімо, що у нас є ліки, що стимулює бурий жир: кілька курсів такого препарату, і бурий жир відтягне в себе ліпідні запаси з білого і спалить їх.

Співробітники технологічного інституту в Шибаура пишуть в журналі Nutrients, що таким стимулятором бурого жиру могли б стати рослинні флаваноли — речовини з великої групи поліфенолів. (До поліфенолів ж відносяться флавоноли, теж вельми корисні сполуки, але хімічні відрізняються від флаванолів.) І флаваноли, і флавоноли містяться в чаї, какао-бобах, винограді та інших фруктах. Раніше вдалося помітити, що одноразова порція флаванолів, доданих в їжу, підсилює спалювання жиру і стимулює кровообіг в м'язах. У нових експериментах було вирішено не обмежуватися одноразовою дозою флаванолів і одночасно зосередитися на тому, яку дію вони нададуть на жирову тканину.

Експерименти ставили з флаванолами з какао-бобів і з мишами, яких ділили на дві групи: одним флаваноли давали один раз, іншим — протягом двох тижнів. Навіть одна-єдина порція флаванолів підвищувала рівень гормонів-нейромедіаторів адреналіну і норадреналіну. Дослідники зробили висновок, що вплив флаванолів на обмін речовин пов'язано з цими гормонами: їх використовують нервові ланцюжки симпатичної нервової системи, яка регулює роботу всіх внутрішніх тканин і органів.

У мишей, яким флаваноли давали довго, білий жир почав перетворюватися в бурий. Це було видно і по вигляду клітин, і по їх молекулярним особливостям: їх обмін речовин перебудовувався так, щоб розсіювати енергію від спалювання жиру в тепло, відповідно, у них сильно підвищувався рівень білків, які цим займаються.

Відомо, що флаваноли допомагають знизити стійкість тканин до інсуліну-що, в свою чергу, означає, що такі тканини почнуть активно поглинати глюкозу. Стійкість до інсуліну і байдужість клітин до глюкози — один з головних ознак наближається діабету другого типу. Цілком можливо, що з флаванолів в перспективі вийде ліки, що допомагає вирішити відразу кілька проблем з метаболізмом — і зайвий жир спалити, і вуглеводний обмін привести в норму. А може бути, самі флаваноли і не знадобляться, якщо ми в деталях зрозуміємо, як вони діють на жирову тканину через симпатичну нервову систему, і знайдемо більш ефективний засіб, яке б діяло точно так же.