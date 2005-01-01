Яка різниця між пандемією та епідемією?

Новий коронавірус крокує по планеті. Буквально днями Всесвітня організація охорони Здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах 2019-nCoV надзвичайною міжнародною ситуацією. Саме з цієї причини саме час поговорити про те, що таке епідемія і чим вона відрізняється від пандемії. Почнемо з того, що слово «пандемія» походить від грецького «пандемос», що означає «належати всім людям». Пандемія - це спалах глобального масштабу. Про настання пандемії говорять, коли нова бактерія або вірус стають здатними до швидкого поширення і зачіпають дуже багато людей по всьому світу.

Давайте не будемо забувати про те, що історія людства це історія боротьби з вірусами

У чому відмінності між пандемією і епідемією?

ВООЗ оголосила коронавірус пандемією. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус: Тепер, коли коронавірус влаштувався в багатьох країнах, загроза пандемії стала дуже реальною. Але це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Суть в наступному: ми не у владі цього вірусу

Епідемія специфічна для міста, регіону або країни і виникає, коли число інфікованих перевищує очікувану кількість в межах однієї країни або її частини. Якщо інфекція широко поширена в декількох країнах одночасно, то вона може перерости в пандемію.

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Найбільш поширеною причиною пандемії є новий штам або підтип вірусу, який легко передається від людини до людини. Іноді пандемії викликані просто новою здатністю хвороби швидко поширюватися, як у випадку з спалахом чуми в 17 столітті. Пандемія виникає коли новий штам вірусу мутує, в результаті чого набуває здатність передаватися від людини до людини легко і швидко. Сезонні спалахи (або епідемії) як правило викликані підтипами вірусу, який вже циркулює серед нас. А пандемії, як правило, викликані новими підтипами вірусів. Ці підтипи раніше не були поширені серед людей. Більш того, пандемія вражає більше людей і може бути більш смертоносною, ніж епідемія. Вона також може призвести до нових соціальних потрясінь, економічних втрат і труднощів в цілому.

Після виникнення і поширення пандемії у людей розвивається імунітет. Потім підтип вірусу може циркулювати серед людей протягом декількох років, що здатне привести до епізодичних епідемій (наприклад, грипу). Такі організації як ВООЗ і центри з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ), контролюють поведінку і переміщення вірусів.

Коли епідемія переходить в пандемію?

Юстиніанова чума: 540 - 541 р. н. е.

Чорна смерть (чорний мор): 1346-1350

Холера: 1899-1923 рр.

Іспанський грип (H1N1): 1918-1920

Грип (H2N2): 1957-1958

Гонконгський грип: 1968-1969 рр.

Пташиний грип (H1N1): 2009

Пандемія іспанського грипу з 1918 по 1920 рік забрала 100 мільйонів життів, і справедливо вважається найстрашнішою в історії. Сьогодні ж однією з головних проблем є стійкість деяких бактерій до антибіотиків, а також почастішали випадки передачі вірусів від тварин до людини, як було у випадку з важким гострим респіраторним синдромом (SARS), близькосхідним респіраторним синдромом (MERS), Еболою і 2019-nCoV.

Чим небезпечна пандемія

Пандемія в сучасному світі може стати джерелом великої кількості проблем. Справа в тому, що у вірусів з'явилося куди більше можливостей для поширення, ніж в минулому. Більш того, виникнення паніки, коли люди намагаються покинути Епіцентр спалаху, може привести до ще більшого поширення хвороби. Виготовлення вакцини може зайняти місяці або роки, оскільки пандемічні віруси є новими агентами. Медичні установи будуть перевантажені і може виникнути нестача персоналу для надання екстреної допомоги як через пандемію, так і з інших причин

Хто оголошує пандемію

Рішення про переведення епідемії в розряд пандемії приймається на підставі поширеності вірусу, а також його вплив на організм. Свою роль відіграють і хвилювання серед населення. Рішення про появу пандемії оголошує ВООЗ. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я поки заявляють, що ситуацію з новим коронавірусом все ще можна назвати епідемією з множинними вогнищами.

Незважаючи на значні успіхи в медицині, епідеміологи вважають виникнення пандемії лише питанням часу. Сподіваємося, їх припущення виявляться помилковими.