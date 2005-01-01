Чому діти краще справляються з вірусами

У дитячому віці Т-клітини швидше і ефективніше реагують на вірусну інфекцію.

Як правило, діти дуже легко переносять коронавірусну інфекцію - якщо вона у них і з'являється, то протікає безсимптомно. Це здається дивним, тому що іншими респіраторними захворюваннями, від легкої застуди до грипу, діти в порівнянні з дорослими хворіють набагато частіше. Однак, як кажуть співробітники Колумбійського університету, порівнювати COVID - 19 з застудою у дітей і дорослих некоректно. Грипом і застудами доросла людина колись хворів часто, і зараз його імунітет більш-менш запам'ятав ці віруси. Для дитячої ж імунної системи все віруси в новинку, імунної пам'яті на їх рахунок ще немає, і тому дитячий організм ще не може впоратися з інфекцією з легкістю і швидкістю дорослого.

З новим коронавірусом ситуація інша: і діти, і дорослі стикаються з ним вперше. І діти з якоїсь причини переносять його легше. Щоб зрозуміти, в чому тут справа, дослідники поставили досліди з маленькими мишенятами і дорослими мишами, у яких спостерігали за поведінкою наївних Т-лімфоцитів, які зіткнулися з вірусом. Про наївних Т-лімфоцитах у нас недавно йшла мова-їх так називають тому, що вони в своєму житті ще не стикалися ні з яким патогеном. Коли наївна т-клітина натикається на вірус, або на його фрагменти, або на заражені вірусом клітини, вона починає активно ділитися, одночасно перетворюючись на противірусну зброю: зріла, «ненаівная» т-клітина здатна розпізнати конкретний патоген і швидко знищити його.

У статті в Science Immunology говориться, що наївні Т-клітини у мишенят, по-перше, реагували на меншу кількість вірусу, по-друге, швидше ділилися, по-третє, там, де була інфекція, Т-клітин збиралося набагато більше, ніж у дорослих мишей. В результаті противірусний захист виходила більш потужною. Схожі результати вийшли і в експериментах з людськими наївними Т-лімфоцитами, які брали у дітей і у дорослих.

Тобто можна сказати, що дитячий імунітет в цьому відношенні сильніше імунітету дорослого: наївні Т-клітини у дітей чуйніше реагують на вірусну інфекцію. Однак у дорослих є велика імунна пам'ять. Але якби її не було, або, скажімо, якби простудні віруси були не старими знайомими, а чимось новим, то звичайну застуду дорослі переносили б помітно важче, ніж діти. Власне, це також пояснює, чому вакцини у дітей спрацьовують з більшою ефективністю: їх імунітет активніше реагує на те, що йому показує вакцина.

Що до нового коронавірусу, то тут справа може бути не тільки в тому, що дитячий імунітет швидше витісняє його з організму, але і в інших вікових особливостях: в минулому році ми писали, що у дітей до десяти років слабо працює ген одного з коронавірусних клітинних рецепторів, тому вірусу, ймовірно, важче проникнути в дитячі клітини.