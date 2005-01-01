Отзывы о Фридом Финанс как свидетельство ее надежности

Одним из способов заработка денег является торговля ценными бумагами, которую можно проводить, не покидая пределы собственного дома, достаточно иметь персональный компьютер или мобильный гаджет со стабильным доступом к интернету. Для начала торговли следует выбрать надежного брокера, который будет обеспечивать весь процесс торговли, оказывая бесплатную аналитическую поддержку. В Украине лидирующие позиции на инвестиционном рынке занимает Фридом Финанс, которая предоставляет участникам брокерские услуги по инвестированию средств в акции и государственные облигации с целью получения прибыли.

Отличительные особенности на рынке

Freedom Finance – одна из немногих официально зарегистрированных компаний в Украине, предоставляет всем зарегистрированным участникам выход не только на украинскую биржу, но и на такие, всемирно известные, торговые площадки как LONDON Stock Exchange, NASDAQ и AIX. Здесь можно приобрести и впоследствии выгодно продать акции Facebook, Apple, Amazon и других, не менее известных фирм.

Торговать могут даже начинающие игроки, для которых брокером предоставляется возможность бесплатного открытия депозитного счета, предоставление бесплатной аналитической поддержки и персонального инвест – менеджера, все желающие могут пройти обучение на учебных курсах и семинарах. Для опытных трейдеров компания предоставляет собственную торговую платформу Tradernet, аналитическую помощь в создании инвестиционного портфеля, а с помощью европейской брокерской компании Freedom Finance Cyprus – выход на зарубежные фондовые биржи.

Для всех участников предусмотрено бесплатное открытие и обслуживание счета в ценных бумагах, конфиденциальные данные строго сохраняются и не подлежат разглашению, а благодаря профессиональной помощи персонального инвест – консультанта игроки получают возможность принимать взвешенные и эффективные решения.

Отзывы о Фридом Финанс – гарантия правильного выбора

В подавляющем большинстве о брокерской компании freedom finance Украина отзывы положительные и не вызывают сомнений в подлинности их авторов. Участники торгов и пользователи мобильного приложения, разработанного брокером, отмечают несколько неоспоримых преимуществ брокера, благодаря:

наличию эффективного специального мобильного приложения для пользователей смартфонов и планшетов, которое позволяет совершать операции купли/продажи ценных бумаг в любом месте, где обеспечен гарантированный доступ к интернету;

возможности инвестирования сравнительно небольших сумм, равных номинальной стоимости одной акции или облигации;

быстрому и максимально упрощенному открытию брокерского счета и возможности опытных игроков – трейдеров торговать на известных мировых биржах, где можно заработать действительно большие деньги, главное – учитывать советы персонального инвест-менеджера по минимизации возможных рисков.

Практически все отзывы реальных пользователей свидетельствует о быстроте зачисления денежных средств на инвестиционный счет и их вывода с помощью известных платежных систем.