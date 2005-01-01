L'autre Chose - найвідоміший бренд італійського взуття тепер доступний в Україні

L'autre Chose – ідеал, відточений десятиліттями досвіду

У дослівному перекладі назва марки означає “інше взуття”. У цьому і полягає справжнє значення фірмової продукції - бренд надає унікальне бачення моди, створюючи ексклюзив, гідний килимових доріжок та світських заходів. Компанія була заснована у 1959 році. На той час якісні товари були на вагу золота, оскільки індустрія лише поверталася до звичного життя після кризи та війн. Фірма займалася повсякденними товарами, проте незабаром вирішила залучити до процесу планування колекції дизайнера Мікелу Казадей. Новий подих та свіжий погляд дозволили бренду еволюціонувати в модний лейбл, який був відзначений багатьма відомими діячами фешн-індустрії. Крім того, особливою рисою для марки стало застосування рідкісних матеріалів, таких як шкіра пітона, крокодила і страуса. Такий підхід вкрай сподобався забезпеченим модницям, і фірма отримала підтримку серед медійних шанувальників: зірок кіно, шоу-бізнесу та інших відомих персон. Згодом L'autre Chose вдалося вийти на міжнародний ринок та розширити асортимент до значних масштабів.

Сьогодні компанія спеціалізується на жіночих колекціях, представляючи справді ексклюзивні творіння. Застосування епітелію рідкісних тварин не так поширене, як раніше, бо це не дуже сприймається сучасним суспільством, проте на зміну прийшли високоякісна натуральна шкіра та замша традиційного зразка, які не гірше підкреслять переваги фірмових виробів. Модельний ряд дуже варіативний і підійде як любителям гостроти у зовнішньому вигляді, так і поціновувачам непомітної розкоші в класичних фасонах. При цьому основною особливістю дизайнів залишаються нетипові кольори та відтінки, які навряд чи зустрінеш у інших виробників через складність їх виведення.

Як і личить справжній італійській марці, все виконано бездоганно, навіть найдрібніші деталі. Деякі операції, незважаючи на наявність високоточного обладнання, досі здійснюються вручну, а виріб проходить багатоетапний процес від моменту первинного розкрою і до упаковки в красиву брендовану коробку. Виробник має бездоганну репутацію, і багато десятиліть залишається одним із безперечних фаворитів взуттєвого промислу Італії. Купити оригінальну продукцію можна в мультибрендовому інтернет-магазині Charisma. Саме тут зібрані новинки останніх колекцій з можливістю онлайн-замовлення та доставкою по всій території України.