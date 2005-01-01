Велика облога Мальти

Османська імперія, яка тривалий час була грізною силою на суші, вирішила стати головною силою на Середземному морі. З цією метою турецький султан Сулейман Чудовий зробив спробу захоплення Мальти.

У другій половині XVI століття Османська імперія продовжувала експансію на Балкани і в Середземномор'ї. Стратегічно середземноморський світ було поділено тоді на дві сфери впливу, географічним кордоном яких була Італія. Мусульманська сфера під турецьким правлінням включала східне Середземномор'я, Північну Африку, Близький Схід та Балкани. Християнська сфера, яка по суті під контролем Іспанії, включала західне Середземномор'я від Гібралтару до Італії.

Спроби мусульман завоювати Італію зазнали невдачі у XV та на початку XVI століть. Неаполітанські війська неодноразово відбивали висадку турецьких десантів в Апулії. Востаннє, 1537 року, величезний турецький флот наблизився до Апулії біля Адріатичного узбережжя, адмірал якого був у нейтралітеті Венеції. Вся операція провалилася через раптову появу венеціанської ескадри. Турецькі феодали на чолі із султаном Сулейманом обміркували альтернативну стратегію, не бажаючи вступати у війну з Венецією. Якщо турки не можуть завоювати Італію чи принаймні Неаполь, то можуть обійти півострів, відправивши свій флот у західне Середземномор'я через Сицилійський канал, між Тунісом та Сицилією.

Ця операція, однак, увінчалася б успіхом лише в тому випадку, якби турки змогли захопити стратегічно важливий острів Мальта.

Лицарі-шпитальєри Святого Іоанна, більш відомі як мальтійські лицарі, захищали острів. Мальта мала цінну гавань і мала стати найважливішою базою для завоювання західного Середземномор'я.

Навесні 1565 року 188 турецьких суден вирушили на Мальту разом із 48 додатковими військовими галерами з Тріполі, Тунісу та Алжиру. Вони супроводжували величезний флот вторгнення, на борту якого знаходилося 38 000 солдатів, 25 000 ополченців і потужна облогова артилерія. Новини про турецький напад швидко поширилися по всій Європі. Венеція посилила свої середземноморські гарнізони, а Тоскана, Генуезька республіка та папство відправили підкріплення на Мальту. Герцог Савойський забезпечив мальтійців запасами і відправив свої галери.

Король Іспанії Філіп наказав неаполітанській, сицилійській, сардинській ескадрам галер зібратися в місті Мессіна, щоб допомогти Мальті.

Король Франції Франциск нічого не зробив, бо вже уклав таємну угоду з турками.

20 травня 1565 року турецький флот під командуванням Піяле-паші досяг Мальти. Великий магістра Жана де Ла Валетта мав лише 541 лицар, 6000 ополченців і 2600 іспанських солдатів, що стояли в гарнізонах трьох фортів: Сант Ельмо, Сант-Мікеле і Сант-Анджело. Туркам не вдалося взяти штурмом Сант-Ельмо (втративши 3000 солдатів). У наступні дні вони ізолювали та неодноразово атакували, остаточно здобувши перемогу 17 червня.

Потім турки напали на Сант-Мікеле. Їхній перший напад коштував їм 2000 солдатів. Потім Піяле-паша застосував поперемінне бомбардування та атаки піхоти. Форт міцно тримався. 7 вересня християнський флот досяг Мальти. Ті, хто складається з 60 галер з Тоскани, Неаполя, Сицилії, Савойї, Генуї, Сардинії та Риму, вони висадили експедиційний корпус піхоти та кавалерії. Розділившись на три колони, 8000 італійських та іспанських солдатів атакували турків. Їхня спроба розгорнути свою армію для битви провалилася через атаку тосканської кавалерії, яка збентежила турків.

Армія Піяле-паші була знищена, на полі бою залишилося лише 3000 людей. Розбита армія бігла до кораблів і відмовилася від вторгнення. Після 110-денної облоги втрати турків зросли до 20 000 осіб. Християни втратили 214 лицарів та близько 5000 ополченців. Мальта була врятована, і плани турків щодо вторгнення до західного Середземномор'я провалилися.