Що таке талант?

Люди з давніх-давен шукають відповідь на питання, що таке талант. Хтось вважає його подарунком небес, а хтось розуміє, що талант — це результат наполегливої роботи над собою. Справді, талановитою людиною можна бути з дитинства (наприклад, великий композитор Моцарт вже в дитинстві виявляв свою унікальність), а можна зуміти проявити себе вже зрілим. (Наприклад, візьмемо Ван Гога).

Справді, це слово йде ще з Нового Завіту, де означає «Божий дар».

Талант — це вміння робити щось нове та унікальне, здатність бути в чомусь кращим за інших. Якщо розглядати талант з погляду психологічної науки, то такими називаються властиві індивіду в рівних частинах пам'ять, воля та інстинкт.

Таке визначення було висунуто ще у ХІХ столітті Карло Доссі. Таким чином, талант — це здібності, які притаманні людині від народження та розвиваються протягом життя з набуттям досвіду.

Чи всі мають талант? Суперечки про це не вщухають уже довгі десятиліття. Хтось вважає, що лише виняткові особи можуть народитися геніями, а таких людей небагато. Інші вважають, що талант притаманний кожному, що кожен має область, у якій може розвиватися, і навіть існують спеціальні вправи, які допомагають розвивати неординарні здібності людини. Є й третя група, які вважають, що у собі можна розвинути будь-який талант за допомогою наполегливої праці.

Відповідаючи на запитання, у чому можна бути талановитим, зазначимо основні групи, де люди можуть проявити себе: тілесно-кінестетичні (це люди-спортсмени, танцюристи); математичний та логічний (такі люди — чудові вчені); лінгвістичний (проявляється у знанні мови - як рідної, так і іноземної); просторовий (дизайнери, художники, архітектори); музичний.

Найчастіше розкриття унікальних обдарувань відбувається не відразу. Спочатку індивід відчуває деякі нахили в будь-якій сфері. Він накопичує досвід, збирає знання, заглиблюється у питання, яке його цікавить. Після цього з'являються спроби копіювати твори інших, а з них уже витікають і спроби створити щось унікальне. Так, з появою авторських творів, і з'являється на світ талант.

Талант у дитини можна й виростити. Для цього потрібно насамперед прислухатися до його бажань та інтересів. Часто буває так, що батьки віддають дитину у всілякі гуртки, не зважаючи на її інтереси, а просто тому, що це престижно, добре. Наприклад, дитина хоче займатися малюванням, а її віддають у музичну школу, тому що «малювання — це просто розвага, а музика стане в нагоді в житті, та й удома піаніно вже стоїть».

Потрібно розвивати саме виявлені особисті схильності дитини, навіть якщо, наприклад, хлопчик хоче займатися бальними танцями, а мама та тато хотіли віддати його на бокс. У крайньому випадку можна і поєднати обидва гуртки.

Талант — це природні здібності людини, які йому вдалося розвинути настільки, щоб вони стали неординарними та унікальними.