Фурнитура в промышленном производстве

К промышленной фурнитуре принято относить большой перечень комплектующих механизмов, способствующих корректному функционированию оборудования, деталей узлов и механизмов и обеспечивающих надежность и эффективность их использования. С помощью фурнитуры обеспечивается надежное, прочное и быстрое крепление отдельных конструкций в процессе сборки производственных, электротехнических, деревообрабатывающих станков и оборудования, используемого в процессе производства тары для упаковки.

Функциональные особенности фурнитуры и ее ассортимент

С помощью правильно подобранных, надежных комплектующих деталей обеспечивается качественная и бесперебойная работа, высокие технические характеристики используемого оборудования и механизмов. Для выполнения указанных целей фурнитура обладает высокими показателями износоустойчивости, прочности и надежности, при этом обладает привлекательным внешним видом.

К перечню промышленной фурнитуры принадлежит защелка рычажная, кроме того, ассортимент фурнитуры изобилует:

задвижками, заглушками, фиксаторами, маховиками и фиксирующими рукоятками;

различными моделями замков, петель и ручек, используемых в металлических ящиках, дверках и шкафах;

промышленными колесиками и демпферами, регулируемыми опорами, ножками и отбойниками.

В качестве фурнитуры также используют аксессуары для станков, плунжеры и пробки, разнообразные элементы управления.

Области, где используется промышленная фурнитура

Фурнитура используется в качестве конструктивных элементов, которыми в процессе производства оснащаются различные станки и агрегаты, упаковочная тара, ее монтируют на различных емкостях, электротехнических шкафах и электрооборудовании, товарах специального назначения.

Без петель, ручек, стопорных пальцев и других комплектующих элементов немыслима работа предприятий деревообрабатывающей, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, мебельной, пищевой и медицинской промышленности. Ее используют предприятия машиностроения и судостроения, для изготовления лифтов, различных моделей лазерного, высокоточного и конвейерного оборудования, инструментария.

В процессе изготовления фурнитуры используют материалы, обладающие сверхпрочными, износоустойчивыми и долговечными свойствами, в том числе:

хромированную, оцинкованную или нержавеющую сталь;

различные формы цинковых и алюминиевых сплавов, чугуна;

высокопрочные полимерные материалы, которые противостоят воздействию агрессивной среды.

Для обеспечения долговременной эксплуатации поверхностный слой изделий фурнитуры обрабатывают специальными полимерными красками или наносят гальваническое покрытие, которое образует слой глянцевого или матового хрома. Перед нанесением краски или гальваники поверхность изделий тщательно обрабатывается от неровностей, дефектов и обезжиривается. Покрытие обеспечивает защиту комплектующих от воздействия температурных перепадов, влажности и ультрафиолетового излучения. Изделия с гальваническим покрытием имеют привлекательный и презентабельный внешний вид.