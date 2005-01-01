Казино Эльслотс обзор ассортимента, бонусов и других параметров

В качестве настоящего игрового казино Эльслотс рассматривают немного наших соотечественников. Оно сильно уступает не только топовым интернет казино. Его контент не дотягивает даже до среднего уровня, а условия игры вызывают большие опасения у опытных гемблеров. В то же время оно работает до сих пор и не теряет свою аудиторию. Почему так происходит, рассказываем в этом обзоре.

Немного истории

В начале 2019 года несколько десятков виртуальных казино, работающих в Украине, были заблокированы интернет провайдерами. Это было сделано по распоряжению национального регулятора. Среди них было онлайн казино Эльдорадо.

К тому времени под вывеской Эльдорадо казино уже проработало более трех лет. После блокировки оператор этого игорного клуба возобновил работу на зеркале. Он также изменил его название. Теперь это Elslots casino.

Контент казино

За два года с момента ребрендинга эта игровая площадка почти н изменилась. Но сейчас для большинства из тех людей, которые очень любят играть, казино Эльслотс перестало быть привлекательным. И для этого есть несколько причин.

Ассортимент, требующий срочного обновления

На сайте Elslots казино предлагает очень мало игр. Их явно недостаточно, чтобы соответствовать названию хорошего интернет казино. В таблице ниже это показано максимально наглядно.

Параметры ассортимента Елслотс Обычное онлайн казино Общее количество игр 307 От 3500 В том числе: игровые автоматы 307 3000-3200 Настольные карточные симуляторы 0 100 Видеопокер 0 50 Игры с живым дилером 0 100 Количество провайдеров в лобби 23 65-70

Отставание на целый порядок от средних показателей по рынку, и отсутствие какого-либо разнообразия не могут способствовать притоку новых пользователей. Кроме этого, здесь нет новинок. Все игры, представленные на сайте казино — известные, но старые игровые автоматы. Самый свежий из них вышел полгода назад.

Весь наличный ассортимент по факту принадлежит 10 — 12 брендам. Из них только Novomatic, Evoplay, Igrosoft, Booongo и Net Entertainment имеют более 20 позиций в лобби. Остальные провайдеры представлены символически. 10 из них имеют по 1 или 2 позиции.

Безопасность и честность

Наряду со слабым ассортиментом, пользователям вряд ли понравится отсутствие лицензии. В то время, как все серьезные операторы давно обзавелись ими, здесь продолжают работать нелегально. Отсутствие этого документа делает игру в Элслотс казино очень рискованной. Здесь ничто не может гарантировать честной игры и защиту персональных данных пользователей.

Данные о компании, управляющей заведением обычно открыта в интернет казино. Но на сайте бывшего казино Эльдорадо ее нет. Поэтому пользователь не сможет официально обратиться к оператору для решения серьезных спорных вопросов. Это также говорит о ненадежности данного ресурса.

Бонусы от оператора

Чтобы сгладить неприятные впечатления, оператор предлагает своим посетителям ряд отличных бонусов:

Деньги за пополнение депозита.

Бесплатные вращения как часть бонуса на депозит и как самостоятельный бонус за пополнение.

Бездепозитные бонусы по промокодам.

Кэшбек.

Здесь очень много бонусов. Их даже больше, чем в крупных онлайн казино. Для получения большинства из них достаточно депозита на сумму 50 гривен. Эта небольшая сумма, рискнуть которой могут все посетители.

Ивенты

На сайте обновленного Eldorado казино постоянно проводит турниры. В этих соревнованиях много призовых мест. Это позволяет каждому участнику надеяться на свой выигрыш.

Акции, которые проводит оператор часто служат отличным способом получить дополнительный бонус или подарок. Пополнив счет во время действия акции, игрок может заработать внеочередной денежный бонус или большое количество фриспинов.

Выводы

Несмотря на слабый ассортимент и нелегальный статус, у этого казино есть свои почитатели. Их удерживают многочисленные бонусы, и возможность играть на небольшие деньги, а также постоянные турниры и акции.