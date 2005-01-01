Преимущества однорычажного смесителя для воды

Силу потока в кране и температуру воды регулируют при помощи смесителя. Сегодня на рынке представлено огромное число разновидностей этого сантехнического элемента. Помимо предназначения (для кухни, для душевой и ванны, для туалетной раковины), смесители разделяют по материалу, цвету (эффектно и практично смотрится черный смеситель для умывальника), размеру. Основная характеристика – принцип работы. В соответствии с ним смеситель может быть двухвентильным, сенсорным, термостатом или однорычажным (джойстик).

Прежде чем купить смеситель для умывальника, стоит определить основные преимущества каждого типа.

Двухвентильные смесители

Их ценят за невысокую стоимость и легкость конструкции – излив расположен между двух кранбукс. Для запорного элемента используют эластичные прокладки или керамические пластины. Второй вариант считается более надежным из-за меньшего износа деталей. Такие модели широко распространены – можно купить смеситель для умывальника Mixxus.

Сенсорные устройства

Такие сместители дают возможность не прикасаться к кранам во время использования. Для работы устройство программируется (температура воды, расстояние для срабатывания, автоматическое отключение). Достаточно поднести к датчику рук – польется вода. Подобных вариантов много в каталоге mixxus.

Модели с сенсором характеризуются:

высокой гигиеничностью;

надежностью и безопасностью;

комфортом;

экономичным расходом.

К недостаткам бесконтактных устройств относят высокую стоимость и нецелесообразность установки в некоторых местах.

Термостат

Все чаще смеситель однорукий для умывальника изготавливают с термостатом. Такое устройство оснащается специальным элементом. Его назначение – подготовка воды и поддержание температурного режима, заданного программой. Термостат – продукт высоких технологий. Стоит дорого, окупается долго, если только не установлен в местах с высокой проходимостью. Зато у него высокий уровень надежности и безопасности.

Джойстик

Однорычажный механизм наиболее востребован в современных домах. Эксплуатация такого смесителя отличается удобством:

регулировка потока при помощи вертикального перемещения;

регулировка температуры при помощи горизонтального перемещения.

Цены на эти устройства в магазине Ерш доступны всем. Однорычажные смесители привлекают внимание покупателей своей надежностью, функциональными характеристиками, качеством, удобством не только установки и эксплуатации. В случае необходимости их легко отремонтировать.

Следует помнить о чувствительности механизма к воде с абразивными частицами – рекомендована установка фильтров грубой очистки.

Дополнительные характеристики

При выборе смесителя стоит учитывать длину излива и материал изготовления.

Гусак крана (излив) бывает низким и высоким, а также фиксированным или поворотным. Длинный поворотный носик – оптимальное решение для ванных комнат, где умывальник и ванна стоят близко друг к другу. С коротким изливом температура воды регулируется моментально, да и расход экономичнее.

Что касается материала смесителя, то в условиях повышенной влажности и резких температурных перепадов лучший выбор – латунь.

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