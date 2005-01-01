Вся информация о шнеках

Шнеки - это ручные или механические инструменты и устройства, используемые для сверления отверстий в таких поверхностях, как почва, дерево, лед, камень, камни или тротуар. Вы можете использовать эти инструменты для самых разных целей - от выкапывания простой ямы в почве до бурения глубоко под землей через сланцевую породу и до просверливания дыры во льду.

Независимо от того, являются ли они ручными или приводятся в движение двигателем https://kobzarenko.com.ua/ru/produkciya/shneki-dlya-toku-ta-posvnoyi, размером с обычный шнек или несколько футов в диаметре, основная конструкция и функции одинаковы. У них используется винтовая лопасть, которая позволяет им протыкать поверхность и выводить смещенный материал из отверстия. Несмотря на схожую базовую функцию, существует большое разнообразие благодаря разнообразным и специализированным приложениям.

Простые ручные существуют уже тысячи лет, но дизайн и возможности начали быстро развиваться с началом промышленной революции и после изобретения двигателя внутреннего сгорания. Промышленные шнековые буровые станки с приводом от двигателя внутреннего сгорания были впервые применены в угледобывающей промышленности в начале 1930-х годов, а коммерческие шнековые буровые станки стали доступны к началу 1940-х годов.

Типы

Шнеки делятся на две основные категории: ручные и машинные.

Ручные- могут быть автономными или приводиться в действие электрическими двигателями или двигателями внутреннего сгорания.

Есть несколько типов ручных шнеков:

По дереву

Ледобуры

Земляные буры

Почвенные

Посадочные

Машинные шнеки можно использовать для средних и тяжелых промышленных и сельскохозяйственных работ. Часто они представляют собой механическое навесное оборудование трактора или другой сельскохозяйственной или строительной машины.

Как работают шнеки

У шнеков есть винтовая лопасть, которая действует как конвейер, заставляя мусор подниматься и выходить из недавно просверленного отверстия при вращении лопасти.

Функции

Установленные на машинах сельскохозяйственные и промышленные шнеки, такие как шнековые бурильные машины, используют две системы привода для выполнения своей работы. Существуют с прямым приводом, в которых используется непосредственно установленный гидравлический двигатель для обеспечения баланса крутящего момента и числа оборотов в минуту (об / мин). Во-вторых, есть планетарные шнеки, которые приводятся в действие системой зубчатого привода, чтобы обеспечить высокий уровень крутящего момента, чтобы они могли копать в сложных грунтовых условиях, таких как камни, сланцы и глина.

Сельскохозяйственные шнеки часто прикрепляются к тракторам или другим машинам, что позволяет им получать энергию от двигателя машины. Однако эти предназначены для присоединения к конкретным машинам и работы с ними, и пользователи должны проконсультироваться с инструкциями производителя и техническими характеристиками продукта, чтобы определить, какой подходит вам.