Астрономи виявили молоду планету неподалік Сонячної системи

Зображення планети 2M0437, зроблене телескопом "Субару".

Дослідники протягом кількох років спостерігали за однією з наймолодших колись виявлених планет. Вона обертається навколо зірки, розташованої недалеко від нашого сонця, що спрощує спостереження за планетною системою, що формується.

Дослідники з Гавайського університету в Маноа відкрили одну з наймолодших планет, що обертаються навколо новонародженої зірки.

Астрономам відомі тисячі планет, розташованих у віддалених планетних системах, проте нове відкриття стоїть окремо на їхньому тлі. Ця планета сформувалася нещодавно і вчені можуть безпосередньо спостерігати її з допомогою телескопів.

Планета під назвою 2M0437b допоможе дослідникам зрозуміти, як формуються та змінюються з часом планети. Це може дати ключ до розуміння того, що відбувалося за часів формування Сонячної системи та Землі.

За оцінками дослідників, планета в кілька разів масивніша за Юпітера і утворилася разом зі своєю зіркою кілька мільйонів років тому. Приблизно тим часом головні Гавайські острови вперше піднялися над океаном.

Планета настільки молода, що все ще виділяє тепло завдяки енергії, вивільненій під час її утворення. Автори роботи пишуть у прес-релізі університету, що температура планети подібна до температури лави, що вивергається з гавайського вулкана Кілауеа.

2M0437b була вперше помічена у 2018 році за допомогою телескопа "Субару", розташованого на вершині вулкана Мауна-Кеа. Протягом останніх кількох років його ретельно вивчали за допомогою сусідніх телескопів.

Для спостереження за становищем зірки-господині планетної системи використовувалася обсерваторія Кека. Астрономи підтвердили, що планета 2M0437b справді є супутником зірки, а не більш віддаленим об'єктом. Додаткові спостереження її велися протягом трьох років.

Планета та її батьківська зірка знаходяться у зоряному «пологовому будинку», а точніше в області зіркоутворення в Молекулярній хмарі Тельця. 2M0437b знаходиться на набагато ширшій орбіті, ніж будь-яка планета Сонячної системи.

На даний момент відстань від "новонародженої" планети до батьківської зірки приблизно в сто разів більша за відстань між Землею і Сонцем. Це полегшує спостереження за нею, пишуть автори роботи.

Однак атмосфера Землі спотворює зображення, і для його компенсації все ще необхідно використовувати складну адаптивну оптику, що усуває такі спотворення.

"Щоб зробити це відкриття, знадобилися два найбільші телескопи у світі, технологія адаптивної оптики та чисте небо над Мауна-Кеа, – зазначив співавтор роботи Майкл Лю (Michael Liu) з Інституту астрономії Гавайського університету в Маноа. – Ми всі з нетерпінням чекаємо на нові відкриття. і докладніших досліджень подібних планет за допомогою технологій та телескопів майбутнього”.

Можливо, незабаром дослідники отримають нові дані про нещодавно відкриту планету. Незабаром буде запущено космічний телескоп Джеймса Вебба, який поряд із уславленим "Хабблом" допоможе ідентифікувати гази в її атмосфері і виявити, чи є навколо планети місяцевий диск.

Відкриття було опубліковано 14 жовтня 2021 року у форматі препринту наукової статті, що означає, що воно ще не пройшло оцінки незалежних експертів.

Нагадаємо, раніше ми писали про відкриття наймолодшої зірки за весь час спостережень. Також ми розповідали про те, що астрономам вдалося отримати перше зображення новонародженої екзопланети та про те, що навколо однієї молодої зірки було виявлено хімічну основу життя.