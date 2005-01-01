Жити в достатку, коли дохід нижчий за середній

Зараз багато людей скаржаться на життя, доходи дуже маленькі, ціни постійно зростають. При цьому у таких людей термін «щастя» має на увазі лише матеріальну складову. Не завжди правильно. У статті представлені практичні поради, які допоможуть жити в достатку навіть людям із доходами, нижчими за середні.

Огляньте вашу квартиру. Скільки речей ви не використовуєте дуже довгий час? Спробуйте їх продати через дошки безкоштовних оголошень чи подібні послуги. Як варіант можна мати додатковий прибуток, замовляючи поштою товар через Алі-експрес і потім перепродуючи його. При цьому не потрібно ставити надто велику націнку. Вибирайте той товар, який може бути корисним багатьом, стежте за акційними пропозиціями, багато товарів надають хороші знижки. Намагайтеся менше витрачати час та гроші на різні розваги. Збираючись у кафе чи ресторан, пам'ятайте, що ви витратите на 60% більше грошей, ніж якби ви самі приготували їжу. Не купуйте одяг у магазинах вашого міста. Там дуже велика націнка. Внаслідок того, що продавці у вартість свого товару включають витрати на оренду приміщень та інші. Придивіться до вітчизняних чи зарубіжних онлайн-магазинів одягу та до тих продавців, які добре себе зарекомендували. Навіть з урахуванням поштової доставки ви можете значно заощадити на покупці одягу однакової якості.

Створіть свій порядок дня. Якщо ви хочете продуктивно витрачати свій час, більше заробляти та стати більш ефективними загалом, плануйте годинник для роботи та відпочинку. Це актуально, якщо ви самозайнятий.

Ви й самі пам'ятаєте, що під час роботи на підприємстві робочий час багатьох співробітників витрачається вкрай неефективно. Тобто вони повинні «відбути» в обов'язковому порядку 8 годин на день, при цьому продуктивність їхньої роботи може бути вкрай низька через погане управління. Це шкідливо й для самих працівників через низьку зарплату.

Оцінюйте рентабельність будь-якої покупки у годинах витрат вашої праці. Наприклад, у вас зарплата 200 рублів на годину. Ви купуєте машину вартістю 400000 рублів. Це 2000 годин вашого життя. Подумайте, для яких цілей вам потрібен цей автомобіль, чи можете ви без нього обійтися?

Робіть "розумні покупки". Вирушаючи в супермаркет, зробіть список покупок, які хочете здійснити, і суворо дотримуйтесь цього. Зверніть увагу на нижні полиці магазинів – саме там товар із найнижчою ціною. А найсвіжіший товар знаходиться не на видному місці, а на дальній полиці. Уважно стежте за банківськими дебетовими пропозиціями та ігноруйте пропозиції кредитів. Якщо у вас економічна освіта, вам простіше в цьому розібратися.

Зараз багато банків пропонують дебетові карти з повністю безкоштовним обслуговуванням та кешбеком в 1,5% на будь-які покупки. При цьому користуйтеся онлайн-банкінгом з персонального комп'ютера, а СМС краще приймати від банку на звичайний кнопковий мобільний телефон без підключення до інтернету з метою безпеки.

Якщо хочете трохи збільшити дохід, користуйтеся накопичувальним рахунком. У деяких банках необов'язково при цьому класти гроші на 6-12 місяців. Достатньо одного місяця гроші не знімати, щоб отримати за місяць винагороду на суму 1/300 від вкладу. Доходом це назвати не можна, оскільки інфляція сьогодні таки більша. Але це краще, ніж якби гроші лежали у вас вдома.

Насамкінець хочеться додати, що багато в чому ці корисні поради годяться для тих, хто звик жити один, без сім'ї та дітей. Якщо є сім'я, то тут уже керуєшся не лише своїми інтересами, а й інтересами подружжя та дітей. Але навіть, будучи сімейною людиною, слід витрачати гроші раціонально.