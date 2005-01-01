Про що говорить схильність до хвастощів?

Хвастливі промови - перша ознака слабкості, а ті, хто здатний на великі справи, тримають язик за зубами. Марк Туллій Цицерон

Хвастовство ще якихось 20 років тому вважалося ознакою поганого тону, безкультурності, невміння вести себе у суспільстві. Однак зараз це явище стало настільки поширеним, що на нього ніхто особливо не звертає уваги. Можна сказати, що сучасне суспільство здебільшого «заражене» хвастощами.

Коріння хвастощів дуже різноманітне.

1. Наслідування батькам У батька-нарциса, що плекає свій «Его-міхур» що непомірно розрісся з роками, з великою часткою ймовірності, будуть так само хвасливі сини. Жінка-мати, яка впивається своєю реальною чи уявною перевагою над подругами, знайомими, колегами, згодом побачить у рідній дочці своє відображення.

2. Перехвалення дитини, виховання «кумира сім'ї» Так, малюкові до 3-х років корисно говорити: «Ти у нас найкращий». Але потім, у міру проходження дитиною етапів соціалізації (садок — дворова спільнота дітей — школа), він починає розуміти, що й інші діти вміють так само добре малювати, вміло будувати будиночки з піску, а в класі він не найталановитіший. Дитина, якій батьки прищепили повагу до інших, доброту та вміння дружити, сприймає це як природне явище. Маленький «кумир» переживає видимі переваги інших як особисту трагедію. І ось тут ми бачимо перші спроби знецінювання тих, хто кращий: «ну і що, якщо у нього одні п'ятірки — зате він одягнений гірше, ніж я» тощо.

3. Низька самооцінка , матеріальна та сексуальна успішність, тобто все те, що особливо цінується на сьогоднішній день у суспільстві. Однак у глибині душі він може почуватися знедоленим, «сірою міллю», невдахою. Щоб штучно підвищити самооцінку, хвалько починає розголошувати про свою унікальність, геніальні плани і важливі зв'язки. Як тільки він сповна відчує реакцію захоплення слухачів, мети буде досягнуто: самооцінка підніметься разом із настроєм. Так, відбувається якийсь самообман через насичення мозку дофаміновим допінгом. Однак саме такий метод боротьби з комплексом неповноцінності обирають багато наших сучасників.

4. Хвастовство як маніпуляція

Цей вид хвалькості також дуже поширений у наші дні. За допомогою навмисних хвастощів у соцмережах можна спровокувати такі бажані заздрість і роздратування.

Наприклад, дівчина вирішила «отруїти життя» своїм подругам чи колишньому хлопцеві. Для цього вона максимально прикрашає свою реальність, вбудовує в неї елементи розкоші, байдикування з отриманням величезних «пасивних доходів», картинки особистого щастя. Подруги-заздрісниці, звичайно, «лікті кусатимуть», а колишній шанувальник зрозуміє, «який скарб він втратив». Примітивно? Убого? Недостойно для сучасної розвиненої людини? Звісно так. І хоча хвалько досяг своєї мети, така гра на емоціях інших людей не принесе нікому щастя: «переможець» насолоджуватиметься своїм тріумфом лише кілька миттєвостей, а заздрісники можуть помститися, усвідомивши, що їх використали для досягнення таких низьких цілей.

Чи можна регулювати власне бажання похвалитися? Цілком. Поставте перед собою завдання: оприлюднювати тільки досягнення, реальні успіхи. Відкиньте убік погану звичку розповідати про свої «наполеонівські» плани: по-перше, це різко зменшує ймовірність їх виконання або суттєво ускладнює його; по-друге, перетворює вас на порожнього базікання. Як кажуть, здійсніть подвиг, а вже потім «просвердлюйте дірочку на кителі».

Натяк ясний? Звівши хвалькість до мінімуму або взагалі позбувшись її, людина відкриває перед собою безліч можливостей як в особистісному зростанні, так і в соціальному середовищі. Замініть хвастощі на впевненість у собі. Тоді ви будете ясно розуміти, що ви робите і навіщо; вам більше не потрібно буде самостверджуватись фотографіями в Інстаграмі та шукати схвалення у передплатників.

Автентичність, розумна самокритика, притаманна психологічно зрілій людині — надійна протиотрута від епідемії, що так поширилася, самовихваляння і фальшивої переваги.