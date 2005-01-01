Найдавніше місто на Землі

Декілька цікавих місць у світі мають багату і велику історію — кожне з них може похвалитися дивовижним минулим. Однак лише небагатьом вдалося залишитися недоторканими, майже точно такими, якими вони були тисячоліття тому. Погляньмо на деякі з таких міст давнини, в яких все ще панує та ж сама атмосфера і суєта, що й сторіччя тому.

Варанасі.

Заснований приблизно в 11 столітті до нашої ери. Також відомий як Бенарес. Варанасі знаходиться в самому серці Уттар-Прадеша, штат Індії. Історично Варанасі славився своїми тканинами, скульптурами та парфумерією. Крім того, що це місто раніше було (і, по суті, залишається) торговим центром, воно також було і є святим місцем в індуїзмі та буддизмі. Відомо, що Будда виголосив свою першу проповідь у цьому самому місті 528 року до нашої ери.

До VIII століття Варанасі був оголошений офіційним місцем, де поклонялися Шиву та Вишню. Протягом усієї індійської історії, навіть коли монголи правили Північною Індією, Варанасі був центром індуїзму і в ньому знаходилися одні з найкрасивіших храмів індуїстів світу.

Афіни

Місто засноване приблизно 508 року до нашої ери. Крім того, що Афіни є найбільшим містом Греції, вони також були центром кількох культур та традицій протягом усієї своєї історії. Переповнені безліччю археологічних пам'яток, Афіни затьмарюють будь-яке інше європейське місто через багату спадщину, яка, здебільшого, стала однією з основ майбутньої західної цивілізації.

Стародавні Афіни історично були центром мистецтв, наук та філософії. Найстаріші пам'ятники, такі як Парфенон, а також стародавні споруди римського, візантійського та османського періодів, все ще можна побачити у місті. Ці будівлі свідчать про союз кількох світових культур і цивілізацій.

Дамаск

Заснований у 2-му тисячолітті до нашої ери. Обговорюючи історію арабського світу та землі, на яких жили одні з наймогутніших правителів, не можна пройти повз один з головних центрів арабського світу — Дамаска. Хоча це місто вже існувало приблизно в 9000 році до нашої ери, воно почало заселятися лише до другого тисячоліття до нашої ери. Дамаск був столицею Халіфату Омейядів. Пізніше, за правління династії Айюбідів і Мамлюків, це місто було впливовим в арабському світі.

Стамбул

Раніше відомий як Константинополь, Стамбул є найбільшим турецьким містом, яке було економічним та культурним місцем протягом століть. Заснований у 657 році до нашої ери мегарськими колоністами, він був завойований Костянтином Великим, який перейменував місто у Новий Рим у 330 році нашої ери. Незабаром місто стало відоме як Константинополь — столиця Імперії, особливо важливе місто у світі протягом понад шістнадцяти століть, за часів візантійського та османського панування. Християнство домінувало у місті за часів існування Візантійської імперії. Потім ця релігія була «заміщена» ісламською культурою під час османського панування. У місті є кілька пам'ятників, які розповідають про прекрасні культури та традиції, які це місто зберігає протягом кількох століть.

Зрозуміло, на нашій планеті є й інші стародавні міста, але представлені вище зберегли здебільшого свій первозданний вигляд і колорит.