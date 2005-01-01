Огляд українського казино Pin-Up

Ігровий майданчик Pin-Up працює в мережі Інтернет з 2016 року. Діяльність закладу повеістю легальна та ліцензована комісією з регулювання азартних ігор в Україні. Ігровий зал можуть відвідувати тільки повнолітні користувачі. Відвідувачам платформи запропоновано великий асортимент ігрових автоматів, ексклюзивні акції, лотереї та джекпоти.

Інтерфейс сайту переведений на 10 мовах, тому гравці з інших країн можуть легко освоїти пін ап гральні автомати з їх правилами. Оператор пропонує актуальне дзеркало, мобільну версію і додаток. У казино можна поповнювати баланс, і виводити виграш в різній валюті. Для здійснення виведення коштів передбачений чималий список платіжних систем.

Переваги клубу пін-Ап

Серед великого списку переваг казино пін Ап можна виділити основні переваги:

регулярне оновлення асортименту ігор;

високий рівень RTP в ігрових автоматах;

щедра бонусна система;

вигідна програма статусів і лояльності;

регулярне розігрування призів великих розмірів;

гарантовані виплати виграних коштів;

наявність власної валюти - Пінкоінов, які можна перевести в гривні.

Для того щоб скористатися всіма розділами сайту казино, гравцям необхідно зареєструватися і створити аккаунт. Реєстрація є простою процедурою, яка виконується за кілька хвилин. У спеціальному табло вказується е-мейл або номер телефону, а також бажана валюта. Потім зазначається пункт згоди з правилами користування.

Після виконання даних дій гравцям приходить лист з посиланням на особистий кабінет. За бажанням, клієнти можуть підписатися на новинну розсилку, завдяки якій не пропустять важливих подій і заходів у закладі.

Колекція азартних ігор в казино Pin-Ap

На віртуальній платформі Пінап відвідувачам представлена колекція ігор різних категорій. Симулятори випущені відомими виробниками софта:

NetEnt;

Igrosoft;

Amatic;

Quickspin;

Microgaming;

Belatra;

Play'n Go та ін.

Дані провайдери гарантують чесну роботу автоматів, так як вони функціонують згідно сертифікату. Апарати мають якісно пророблений інтерфейс і функціонал. Дивують барвистою тривимірною графікою, цікавою тематикою і захоплюючим сюжетом. У багатьох іграх, які представлені на сайті присутні бонусні опції, додаткові символи, безкоштовні обертання, призові раунди.

Часто користувачі приходять робити ставки в таких симуляторах:

класичних апаратах;

сучасних відеослотах;

покері, блекджеку або баккарі;

в рулетці.

Також в казино Pin Up є сегмент Live розваг і TV ігор. Дані забави доступні гравцям, які мають кошти на основному балансі. Гру в режимі Live ведуть справжні круп'є і ведучі.

Барабанні апарати, карткові ігри, віртуальна рулетка доступні в платному і безкоштовному режимі. Грати в демонстраційній версії можуть всі відвідувачі казино Pinup навіть без реєстрації. Апарати працюють на генераторі випадкових чисел, тому випадання призових комбінацій є чесним і прозорим процесом.

Гравці, які бажають отримати справжній виграш повинні авторизуватися в системі казино. Після реєстрації кожен клієнт клубу отримує промокод і бонуси. Подарунки в казино бувають різного типу: фріспіни, кешбек, грошові нарахування. На кожен вид бонусу діє певне правило використання. Після виконання якого, гравець може переводити в готівку бонусні кошти справжньою валютою.