Спортивний костюм Patrizia Pepe – дизайнерські новинки вже в Україні

Спортивний костюм Patrizia Pepe – витонченість та функціональність в одному флаконі

Компанія була заснована в 1993 році, і взяла за мету доповнити жіночу моду простими та функціональними речами на кожен день, які б урізноманітнювали життя модниць і приносили в їхній побут комфорт. Головним принципом для фірми стало створення легких і водночас ефектних нарядів з перчинкою, що відобразилося у назві. З простої концепції продукція бренду практично миттєво перетворилася на бажаний елемент гардеробу кожної сучасної жінки. Основним напрямком став одяг pret-a-porter, а також марка орієнтована на fastfashion, тобто постійне оновлення капсул. Родзинкою творів Патриції Бамбі є їхня практичність. Кожна деталь спрямована на виконання головного завдання, а саме зручності своєї власниці. Звичайно, будь-яка краса починається зі здоров'я, тому сьогодні ви можете придбати навіть спортивний костюм Patrizia Pepe.

Італійський бренд ніколи не забуває про свою приналежність до найвищої касти. Якість крою та пошиття чудова, всі деталі грамотно продумані та знаходяться на своєму місці. Крім того, компанія використовує натуральні матеріали кращого зразку, які чудово зберігають зовнішній вигляд навіть після численних циклів прання, не втрачаючи кольору та форми. Основою виступають базові моделі, проте вони доповнені цікавими дизайнерськими замислами, декором, принтами та унікальними рисами фірмового почерку Патриції. Дизайнер досі бере участь у розробці колекцій та регулярно привносить власні концепції у чергові оновлення сезонів. Спорт-сегмент є одним із кращих напрямків марки, оскільки вона чудово розуміє, що він – це невід'ємна складова життєдіяльності кожної сучасної жінки. Ви можете підібрати як окремі моделі, так і цілісні комплекти для тренувань. При цьому фірма наголошує на зовнішності, пропонуючи ексклюзивну естетику, яка привертає увагу та захоплює своєю самобутністю. Крім цього в асортименті ви зустрінете безліч речей, починаючи від штанів та джинсів, і закінчуючи теплими джемперами з віскози. Багато в чому успіх лейбла забезпечений саме його працею створення одягу бездоганної якості для цінителів преміальної продукції. Оригінальні товари представлені мультибрендовим інтернет-бутиком Saks'85. Саме тут ви зможете придбати останні новинки із оновлених колекцій з доставкою по всій території нашої країни. Сплатити обновки можна на сайті або після отримання у відділенні пошти.