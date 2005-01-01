Перша приватна космічна станція буде запущена у 2027 році

Приватний апарат забезпечить постійну американську присутність на низькій навколоземній орбіті.

Чотири сонячні панелі забезпечать апарат необхідною енергією.

Постійно населена платформа під назвою Starlab буде доступна уряду США та приватним підприємствам.

Американський військово-промисловий гігант Lockheed Martin у співпраці з компаніями Nanoracks та Voyager Space розробляє першу у світі приватну космічну станцію. Вони планують відправити її на орбіту вже 2027 року.

Постачальник "комерційних космічних послуг" Nanoracks керуватиме розробкою станції, що отримала назву Starlab ("Зоряна лабораторія"), а Voyager Space займатиметься її комерційним просуванням.

Lockheed Martin займеться будівництвом та експлуатацією "Зоряної лабораторії".

На сьогоднішній день космічний апарат складається з великого надувного житлового модуля та металевого стикувального вузла. Об'єм станції складе 340 м3, вона буде оснащена чотирма сонячними батареями загальною потужністю 60 кВт.

Чотири сонячні панелі забезпечать апарат необхідною енергією.

Безпека та життєдіяльність екіпажу з чотирьох астронавтів та відвідувачів станції забезпечить регенеративна система екологічного контролю та життєзабезпечення (ECLSS).

Також апарат буде обладнаний роботизованим маніпулятором для керування вантажними кораблями та проведення експериментів у відкритому космосі.

На борту Starlab будуть проводитись загальнонаукові та прикладні дослідження, навчання космонавтів, а також прийом космічних туристів.

Ми повідомляли про те, що Міжнародна космічна станція буде виведена з експлуатації та утилізована до 2030 року. Китай уже запустив перший модуль власної орбітальної станції, тоді як Росія вже оголосила про плани створити національну космічну станцію.

Не бажаючи відставати від інших космічних держав, США зробили ставку на приватне фінансування аналогічного проекту. Starlab забезпечить постійну американську присутність на низькій навколоземній орбіті, ставши при цьому першою у світі комерційною орбітальною станцією з постійним екіпажем на борту.