Під Харковом відкрили велике родовище газу

Під Харковом відкрили велике родовище газу - Моспанівське

Нове Моспанівське родовище знаходиться у Харківській області. За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд. куб. м газу. Повідомляють «Харківські вісті» з посиланням на прес-службу «Укргазвидобування».

Родовище знайшли після двох років розвідувальних робіт. Пошукова свердловина, що відкрила родовище, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу.

«Відкриття Моспанівського родовища – це результат поєднання експертизи наших геологів, застосування сучасних підходів до геологорозвідки. На цій ділянці у 2019 році ми провели 3D-сейсміку, на основі якої збудували структурно-тектонічну модель площі. Далі геологи, використовуючи можливі методи оцінки ресурсної бази та сучасні методики прогнозу пастки, визначили місцезнаходження та глибину пошукової свердловини. Ризики оцінювали також із використанням передового програмного забезпечення. Внаслідок успішного буріння у наших фахівців високий добовий дебіт та новий перспективний актив», – повідомив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Здобичі».

Результати пошуково-розвідувальних робіт свідчить про високу перспективність родовища. Це також підтверджує наявне поблизу Волохівське родовище, яке вже розробляє компанія.