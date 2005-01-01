Як стати ідеальним менеджером?

Виявляється, менеджмент багато в чому пов'язаний із музикою. Ідеальний менеджер може навчатись навіть на концерті. Слухайте, чого ви можете навчитися.

Суботній дощовий вечір. Окремі особи та групи, сховавшись під парасольками, з різних боків прямують до однієї з найатмосферніших церков. Суботня меса все ще звучить, молитва продовжується. Тільки після її завершення частина віруючих залишає церкву, частина залишається, а багато хто приєднується саме зараз. Церква заповнена до країв. І починається! Чудове святкування 45-річчя. Винятковий ювілей. Ідеальний менеджер подібний до диригента оркестру. Жіночий хор з нагоди свого дня народження подарував меломанам незвичайне свято не лише музичне, а й духовне. «Глорія» Антоніо Вівальді цього вечора звучала надзвичайно потужно та красиво, гармонійно. І вела цю прекрасну виставу маленька, скромна та непомітна пані диригент та художній керівник хору. Вона стояла спиною до публіки на протязі всього виступу, але всі знали, що це були очі всіх виконавців. Сопрано дихають повітрям чи струни рухаються, коли її рука рухається. На її кивку духові інструменти розпочали свої партії, а наступні — закінчили альта-фразу. У цей особливий вечір диригент зміг виявити гармонію та об'єднати хор, бароковий оркестр та двох солістів, які діють незалежно один від одного. Завдяки цьому була створена гарна вистава, яка отримала визнання публіки. …

Ви бачите аналогію з веденням бізнесу? Чи вмієте ви виступати в ролі диригента, правильно підбирати виконавців, спрямовувати їх так, щоб вони працювали в правильній гармонії та виконували один і той же твір з однаковим ритмом, динамікою та акцентами? Чи зможете ви приєднати оркестр (постачальників та субпідрядників) до свого хору (ансамблю) та привести їх до чудового спільного виступу?

Я думаю, що це конкретне порівняння добре показує, чому диригент не повинен знати все, на що здатні виконавці. Диригент не співатиме сольні партії, як солісти, і не гратиме на будь-яких інструментах оркестру.

Кожен із виконавців — професіонал, і під час цього концерту можна було переконатися, наскільки старанно та пристрасно виконують свою частину роботи. Провідник потрібен, але не повинен навіть намагатися замінити якийсь із них. Уявіть собі концерт, де диригент перебігає з однієї трибуни на іншу, намагаючись зіграти чи заспівати певні партії для когось ще!

Хіба це не те, що роблять багато «пожежних» менеджерів? Виконання дій для співробітників, плутанина із методами роботи? У диригента зовсім інше завдання. Він має спрямовувати всіх і кожного. Він повинен знати універсальну мову, мову музики, якою також користується кожен виконавець. Він повинен знати музику, звук, інструменти та техніку співу. Він повинен знати все це небагато. Але найбільше він повинен знати мову, якою говорить вся команда. Також цю універсальну мову мають знати музиканти, з якими хор не співпрацює на щоденній основі та які приєднуються до виступу у такий вечір.

Фактично, ця універсальна мова бізнесу означає однозначні цілі, процедури та системи. Це весь спектр організації та її процесів.

Якщо ви хочете перестати бути обмеженням для свого бізнесу, якщо ви хочете дозволити йому зростати, настав час почати створювати системи, які звільнять його від окремих людей. Вони звільнять вас від суб'єктивізму, різних уподобань, поглядів чи навичок. Збільшення обсягів, територіальний розвиток, вивільнення вашого часу… Все це можливо, якщо ви та ваша компанія спочатку виробите спільну мову. Ви проясніть свої цілі та цінності. Ви визначите основні процеси та правила їх проходження. Ви розроблятимете системи, які забезпечують наступність і результати.

Нарешті, ви розробите процедури в критичних сферах, щоб стандарти дотримувалися незалежно від того, хто їх виконує. І лише невелика допомога наприкінці: швидко та за один раз усе це вирішити неможливо. Системи та процедури – це інгредієнти, які повільно дозрівають та тверднуть у вогні повсякденних виступів та репетицій. Прямо як у музиці.

Чи зможете ви бути диригентом своєї групи? Чи можете ви відійти назад, коли вони є «обличчям» зовнішньої аудиторії? Чи можете ви вибрати та керувати супроводжуючим оркестром? Найняти солістів і дозволити їм сяяти? Чи зможете ви знайти спільну універсальну мову, яка зробить це можливим?

Ідеальний менеджер не повинен займатися всім поодинці. Навпаки. Але йому необхідно контролювати те, що робить кожен із відділів його компанії, і давати вказівки у всіх галузях управління. Звичайно, це потребує додаткової освіти та досвіду.