Вчені шукають людей із генетичною стійкістю до COVID-19

Пандемія коронавірусу показала, наскільки непередбачуваним може бути перебіг цього нового небезпечного захворювання. Можливо, вся справа в генах.

Відкриття генетичної особливості, що захищає людину від зараження цим небезпечним вірусом, допоможе дослідникам створити ефективні ліки від нової коронавірусної інфекції.

Один і той же штам SARS-CoV-2 може в одних людей спричинити важку інфекцію, а в інших - лише швидкоплинну "застуду". Деякі люди переносять COVID-19 взагалі безсимптомно.

Дослідники прагнуть з'ясувати, чи є якась закономірність на протязі нової коронавірусної інфекції у людей, які не перебувають у очевидній групі ризику, і наскільки вона пов'язана з генетикою людини.

Вченим вже відомо про низку генів, що впливають на ймовірність тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнта. Проте генетичні чинники, що впливають на стійкість організму до нового коронавірусу, залишаються невідомими.

Новий міжнародний проект під назвою COVID Human Genetic Effort був створений для цілеспрямованого вивчення цієї недослідженої галузі. Фахівці, задіяні в проекті, спробують зрозуміти, чому деякі люди здаються природно несприйнятливими до цього нового вірусу, тоді як інші страждають на серйозні ускладнення інфекції.

Звичайно ж, піддавати когось впливу вірусу, щоб просто перевірити, чи не заразиться він щонайменше неетично. Тому дослідники відстежують ситуації, в яких люди були в тісному контакті з хворим, проте не зазнали жодних ознак зараження.

Домашні контакти із зараженими є добрим прикладом таких випадків. Ще краще підходять вивчення контактів всередині пари людей, що у інтимних відносинах.

У цих парах, відомих як "дискордантні", один із партнерів виявляє симптоми зараження, а інший не виявляє жодних симптомів захворювання. При цьому його ПЛР-тест COVID-19 показує негативний результат.

Це не просто безсимптомні випадки, а випадки, коли людина взагалі не була інфікована вірусом, незважаючи на надзвичайно тісний контакт із хворим.

У новій науковій статті, опублікованій у виданні Nature Immunology, пропонується стратегія "виявлення, відбору та генетичного аналізу людей, які від природи стійкі до інфекції SARS-CoV-2".

У статті, написаній у співавторстві з десятками дослідників, стверджується, що попередні дослідження генетичної стійкості до ВІЛ-інфекції призвели до розробки нових методів її лікування, і є підстави вважати, що це спрацює у випадку з COVID-19.

Попереднє дослідження, ще не опубліковане в журналі, що рецензується, але доступне у вигляді препринта, повідомляє про результати генетичного аналізу вибірки з 86 дискордантних пар.

Його результати показують, що єдиного варіанта гена, що надає стійкості до COVID-19, може й не бути. Однак натомість може існувати набір генів, пов'язаних із певною активністю імунних клітин.

У новому проекті вже взяли участь понад 400 людей.

COVID-19, мабуть, буде з нами ще довго. Тому пошук людей, які мають якусь генетичну здатність захиститися від вірусу, може стати справжнім порятунком для людства, особливо у разі появи нових, ще більш смертоносних штамів.

Раніше ми писали про те, що гени неандертальців подвоюють ризик важкого захворювання на COVID-19. Також ми розповідали, що тяжкість перебігу ковіда залежить від особливостей носоглотки.