У Помпеях знайшли кімнату рабів із розсувними ліжками

Знахідка дозволяє дізнатися про невідомі подробиці життя стародавніх Помпей.

Археологи, які працюють у Помпеях, виявили "кімнату рабів". У ній вони знайшли ліжка, які підлаштовувалися до зросту людини. Відкриття дозволяє розкрити ще один бік життя давно загиблого міста.

Археологи, що працюють на віллі Чівіта Джуліана (Civita Giuliana) у Помпеях, виявили "кімнату рабів" площею близько 16 квадратних метрів. У ній вони знайшли ліжка, які підлаштовувалися до зросту людини. Відкриття дає "дуже рідкісне уявлення про повсякденне життя рабів" у давно загиблому давньоримському місті.

Вілла розташована в передмісті Помпей всього за кілька кроків від того місця, де в січні археологи виявили залишки церемоніальної колісниці, що добре збереглася.

Розкопки вілли ведуться з 2017 року.

Відкриття розповідає про життя рабів, про яке практично не писали автори текстів тих часів.

У кімнаті з одним високим вікном та без прикрас на стінах збереглися залишки трьох дерев'яних ліжок.

Їхню довжину можна було відрегулювати під зріст людини за допомогою дерев'яних дощок. "Матрасами" служили переплетені мотузки, покриті ковдрами.

Можливо, тут мешкала сім'я з дитиною. На це вказує довжина ліжок: дві з них були приблизно 1,7 метра завдовжки, а одне — близько 140 сантиметрів.

У крихітній кімнатці також зберігалося домашнє начиння.

Кімната виявилася захаращена різним скарбом, що, мабуть, було не дуже зручно для її мешканців, але дуже втішило археологів.

"Можна уявити собі слуг або рабів, які працювали десь поблизу і приходили сюди спати ночами. Це безперечно було дуже важке життя", - говорить Габриль Цухтрігель (Gabriel Zuchtriegel), директор Археологічного парку Помпей.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні (Dario Franceschini) сказав, що знахідка стала "важливим відкриттям, яке збагачує знання про повсякденне життя стародавніх помпейців", зокрема про рівень розвитку суспільства, про який ще так мало відомо.

Поруч із ліжками в дерев'яній скрині були виявлені металеві предмети та тканини, які "схожі на частину упряжі для коней".

Також вчені знайшли на одному з ліжок дерев'яний пристрій, який використовувався для рулювання колісницею.

На початку 2021 року у стайні при віллі було виявлено останки трьох коней.

Все це може вказувати на те, що мешканці кімнати займалися доглядом кіньми за підготовкою колісниці до поїздок.

Під ліжками вчені також знайшли горщики та інші особисті речі. Вісім амфор (стародавніх судин, що використовувалися як глечики для зберігання) стояли в кутку. Це може вказувати на те, що це приміщення використовувалося як комора.

Раніше археологи також виявили на віллі Чивіта Джуліана скелети двох людей. Ймовірно, це був багатій та його молодий раб-чоловік, які намагалися уникнути смерті, але були збиті з ніг вулканічним попелом.

Вілла, з якою колись відкривався панорамний вид на Середземне море, була виявлена у 2017 році. Вілла Чівіта Джуліана вважається однією з найзначніших недавніх знахідок у Помпеях. Цікаво, що її відкрили після того, як поліція виявила тунелі, незаконно вириті передбачуваними мародерами. З того часу тут ведуться розкопки.

Раніше вчені повідомляли про те, чим харчувалися древні жителі Помпей, а також про виявлення в "мертвому місті" мумії жерця з вухом і волоссям, що збереглися, і фрески із зображенням Нарциса.

Ще одне зникле при виверженні Везувію місто Геркуланум також часто радує археологів незвичайними знахідками та відкриттями. Раніше ми писали про виявлення там скелета чоловіка, який, зважаючи на все, не встиг добігти до води всього кілька метрів.