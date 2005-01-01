Переклад відео

Переодично до бюро перекладів надходять запити на переклад відео. Це дуже відповідальне завдання та потребує уважності від виконавця. Якщо у вас виник саме запит на відео, слід пошукати перевірене бюро, яке допоможе вам у цьому питанні.

Одним з агентств, яке зібрало велику кількість задоволених клієнтів та висококваліфікованих клієнтів є InTime. Якщо Ви хочете докладніше ознайомитися з діяльністю бюро та його послугами, просто перейдіть за посиланням - https://byuro-perevodov.com.ua.

Ця послуга не така популярна як, наприклад, переклад паспорта або договору, але завжди доступна до замовлення. Єдиною важливою умовою під час замовлення такої послуги буде необхідність надати письмовий варіант тексту. Це важливо при зверненні до бюро, яке спеціалізується саме на письмових перекладах.

На жаль, в агентстві шкодив ви зустрінете послуги з монтажу відео або озвучування, але на переклад, більш ніж 50 мов світу, ви завжди можете розраховувати.

Яка вартість

Найважливішим фактором, що впливає на ціну перекладу, буде мова та обсяг самого тексту. Щоб приблизно зрозуміти ціну свого замовлення ви можете на сайги в розділі ціни знайти вартість необхідної мови та співвіднести з обсягом свого тексту. Вартість на сайтах бюро майже завжди вказується за 1800 символів із пробілами, що відповідає одній сторінці формату А4, 14 шрифтом. Більш детально ознайомитися з прайсом на послуги можна за посиланням.

Найпростіший спосіб дізнатися ціну за своє замовлення – надати текстовий документ менеджеру агентства та дочекатися відповіді. Це зазвичай займає від 10 до 20 хвилин.

Терміни виконання замовлення

Терміни, як і вартість, залежать від обсягу вашого документа. При обсязі до 7 сторінок переклад можливий наступного робочого дня. Понад 10 сторінок – через один робочий день. І далі. Цю інформацію вам теж одразу нададуть у прорахунку разом із вартістю.

Більшість бюро працює за передоплатою, тому розраховуйте на те, що при оплаті на наступний день ваше замовлення буде готове пізніше зазначеного раніше часу.

Як відбувається оплата

Здійснити оплату за своє замовлення ви можете найзручнішими для вас способами - готівкою в офісі, на карту або на розрахунковий рахунок згідно з рахунком-фактурою. Після оплати замовлення одразу ж віддається в роботу, що гарантує здачу готового переведення в обумовлений термін. Див. детальніше - https://byuro-perevodov.com.ua/uslugi_byuro_perevodov_kiev/pismennyiy-perevod/srochnui-perevod-kiev/