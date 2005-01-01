НАТО дедалі ближче до Росії – у Польщі розмістять війська Великої Британії та Естонії

Президент Анджей Дуда дозволив розміщення іноземних військ на своїй території

Польща, що виявилася під ударом мігрантів із Білорусі, дозволила розмістити на своїй території військові підрозділи Великої Британії та Естонії.

Про це повідомив керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павло Солох у своєму акаунті в Twitter.

"Президент Анджей Дуда виступив з рішенням дозволити британським та естонським солдатам перебувати на польській території, щоб підтримати дії польських військових у кризі на східному кордоні ЄС та НАТО. Дякуємо Великій Британії та Естонії за вашу солідарність, політичну та військову підтримку", – написав представник польської влади.

Нагадаємо, що раніше влада Латвії звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.

Ситуація на кордоні

Трохи раніше Анджей Дуда заявив, що країна очікує на нову хвилю нелегалів. За даними Варшави, існує ризик появи сухопутного маршруту міграції з Афганістану в ЄС через Росію.

26 листопада у польському Венджині іноземці влаштували бунт і хотіли силою покинути межі закритого центру для біженців. Про це повідомляють польські прикордонники у своєму Twitter.

23 листопада близько 19:00 група більш ніж зі 100 агресивних іноземців силою намагалася прорвати кордон. У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.