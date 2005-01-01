Що таке соціофобія та як з нею боротися?

Багатьом людям знайомий такий стан, як небажання виходити з дому та прагнення уникати будь-яких контактів з іншими людьми. Людина просто замикається у собі. Цей стан має медичну назву – соціофобія. Для людини це характеризується неможливістю нормально взаємодіяти з людьми у соціально значущих ситуаціях, яких неможливо уникнути. Це робота, бізнес, творчість. Буває так, що навіть простий вихід у магазин за покупками переростає у складне завдання. Близько 3% населення планети страждає на соціофобію, а кожен десятий уражається нею у той чи інший проміжок свого життя.

Соціофобія зароджується найчастіше у підлітковому віці. Для тих, хто страждає на цю хворобу, дуже важливо те, що про них подумають оточуючі, навіть зовсім незнайомі люди. І вони дуже побоюються критики чи засудження на свою адресу. Соціофобія зароджується найчастіше у підлітковому віці.

Соціофоб побоюється постати перед іншими людьми у «непривабливому світлі» і тому всіляко уникає ситуацій, де потрібно бути на публіці. Звісно ж, на шкоду собі. Але якщо треба щодня ходити на роботу, то намагається бути тихим та непомітним. Соціофоб може навіть піти працювати на менш оплачувану посаду туди, де не потрібно взаємодіяти з іншими людьми. Окремий кабінет для роботи з комп'ютером та паперами – для нього ідеальний вид діяльності, коли думка оточуючих залишається за дверима.

Соціофобія - це не просто вроджена характеристика характеру, її неодмінно супроводжує певний ступінь порушення якості життя. Людина почувається ізгоєм у суспільстві, може навіть дуже не любити країну, де живе. І, як наслідок, у неї проявляється постійна депресія. Нерідко, щоб зняти цей стан, людина вживає спиртне у великій кількості.

Лікування соціофобії слід починати тоді, коли симптоми або поведінка загрожує значними психологічними проблемами. Не в змозі формувати нормальні соціальні зв'язки, соціофоб деградує професійно, в нього починаються проблеми у ній. А найчастіше соціофоби взагалі не перебувають у шлюбі, оскільки не можуть уживатися навіть із коханими людьми. Також соціофобів характерний частий внутрішній діалог. Полягає він у тому, що людина постійно думає про неприємну ситуацію дуже тривалий час і ніяк цього позбутися не може. При цьому він почувається жалюгідним і нікчемним.

Щоб впоратися із соціофобією, потрібен тривалий термін лікування. Хворобу не можна перемогти лише ліками чи лише психотерапією. Лікування має бути комплексним та індивідуальним. Саме на цих принципах будується робота з такими пацієнтами. З ліків добре себе зарекомендували препарати із групи оборотних інгібіторів – моноамінооксидози. З психокорекційних заходів перевага надається різним видам орієнтованої психотерапії.

І найчастіше з'ясовується, що проблема лежить ще у далекому дитинстві. Нерідко це може бути психологічна травма або дуже тяжка подія. Наприклад, реальний випадок, коли доросла людина боїться конфліктних ситуацій, часто на шкоду не відстоює свої інтереси. З'ясовується, що в дитинстві його сильно побив сусідський хлопчик на три роки старший , який відвідував секцію самбо.

Лікування соціофобії слід починати тоді, коли симптоми або поведінка загрожують значними проблемами Звичайно, можна заперечити: «А чому після цього випадку він сам не став займатися силовими єдиноборствами?» На жаль, тут уже від характеру залежить цей хлопець від природи добрий і не здатний вдарити людину. Так його виховано мамою.

Саме на курсах лікувальної психотерапії змінюються деякі установки, закладені в дитинстві, але заважають розвитку особистості вже дорослої людини. Насамперед це розвиток незалежності від чужої думки. На закінчення слід сказати, що людям необхідна повна інформація про соціофобію та можливості лікування. Звернення до психотерапевта не повинно бути ганебним. Тільки комплексне лікування здатне вивести людину із цього стану. І, звичайно ж, соціофобу слід визнати проблему і по можливості почати змінювати своє життя. Не слід дивитися передачі та фільми, які несуть негативний сенс. По можливості, потрібно спілкуватися тільки з позитивними людьми.