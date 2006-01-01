Космічний корабель НАСА вирушить на Місяць у лютому 2022 року

Космічний корабель "Оріон" успішно встановлено на надважку ракету Space Launch System.

Місія "Артеміда-1" продемонструє здатність космічного корабля "Оріон" злітати на орбіту Місяця та повернутися звідти цілістю. Це стане першим кроком на шляху до повернення людини на Місяць, яке планується на 2024 рік.

У п'ятницю 22 жовтня 2021 року NASA оголосило про те, що безпілотна місячна місія "Артеміда-1" буде запущена в лютому 2022 року. Це стане підготовчим кроком до виконання омріяної американської мрії — повернення на Місяць.

Місія відправить космічний корабель "Оріон" до Місяця, де він у ході багатотижневого безпілотного польоту вийде на її далеку орбіту.

Це продемонструє, що надважка ракета Space Launch System ("Система космічних запусків", скорочено SLS) та "Оріон" готові нести на своєму борту астронавтів.

Наступна місія - "Артеміда-2" - відправить екіпаж із чотирьох людей навколо Місяця та назад на Землю, що підготує ґрунт для майбутніх польотів на Місяць.

20 жовтня 2021 року, в середу, на SLS було встановлено капсулу, в якій перебуватиме екіпаж "Оріона". 98-метрова надважка ракета зараз стоїть у будівлі складання транспортних засобів у Космічному центрі НАСА ім. Кеннеді у Флориді.

Наприкінці грудня 2021 року ракета буде спрямована на стартовий майданчик для випробування системи заправки паливом. Команда спеціалістів НАСА завантажить рідкий водень та рідкий кисень у перший щабель SLS.

Перше вікно для запуску місії відкриється 12 лютого і закриється 27 лютого 2022 року.

Ці періоди можливого запуску залежать від становища Землі щодо Місяця, і навіть від необхідності повернути космічний корабель Землю у час доби.

Очікується, що тривалість місії становитиме від чотирьох до шести тижнів.

НАСА також розгорне на орбіті Місяця невеликі супутники CubeSats для демонстрації технології та проведення експериментів.

Запуск Артеміди-2 запланований на 2023 рік, а Артеміди-3 - на 2024 рік. Якщо все піде за планом, тоді люди вперше з 1972 року ступлять на поверхню Місяця. Однак, обидві місії, ймовірно, будуть відкладені.

Так, запуск Артеміди-1 спочатку був намічений на кінець 2021 року, проте NASA знадобиться кілька додаткових місяців на підготовку до цього важливого проекту.

Космічне агентство США планує використати уроки, отримані під час цих польотів, для підготовки першої пілотованої місії на Марс, запланованої на 2030-ті роки.

Місія "Артеміда-1" має кілька цілей: продемонструвати здатність "Оріона" повернутися з Місяця і працювати в глибокому космосі, де набагато холодніше, ніж на низькій навколоземній орбіті.

Місія також буде використана для вивчення космічної радіації, і "Оріон" навіть зробить селфі капсули на тлі Місяця.