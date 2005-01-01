Як організувати свій сон, щоб уникнути безсоння?

Перш ніж розпочати лікування безсоння, необхідно визначити основні причини його появи. Справа в тому, що воно може бути як фізіологічного, так і психологічного характеру.

Так, наприклад, якщо ви не можете заснути, тому що існують якісь захворювання внутрішніх органів, то прийом снодійних лише спричинить звикання організму, але проблему не вирішить. Як правило, у сучасному світі основними причинами безсоння є стреси та нервові перенапруги.

Ознаки розладу сну виникають не відразу, а поступово. Людина спочатку настільки поглинута своїми проблемами, що на це просто не звертає уваги. Коли вона починає помічати перші ознаки, то першою реакцією зазвичай є прийняття великої дози снодійного. Однак подібна поведінка лише заганяє у кут і посилює проблему. Щоб уникнути такого стану, потрібно правильно організувати свій сон та його режим.

Де ми спимо?

Особливу увагу слід приділяти саме спальні. Тут має бути мінімум меблів, світла, а також повна відсутність рослин, книг та свійських тварин. Обстановка має бути витримана у спокійному стилі, шпалери підійдуть лише пастельних тонів. Оригінальним доповненням буде нічничок біля ліжка, який створить затишок та стимулюватиме сон.

Свіже повітря це те, про що не можна забувати взагалі. Перед сном обов'язково провітрюйте кімнату.

Щодо ліжка, його також потрібно підбирати ретельно. Воно повинно бути стійким, подушка повинна піднімати тільки голову, а матрац не повинен бути надто м'яким. Взимку найкраще використовувати вовняну ковдру, а влітку — лляне покривало.

Як ми спимо?

Що стосується одягу для сну, то він має бути максимально комфортним, виготовленим з натуральних тканин і не повинен сковувати рухів. Якщо вибирати між сорочкою і піжамою, краще віддати перевагу першому варіанту, тому що там немає резинки, що стягує живіт. Спати найкраще на правому боці. Та й налаштовуватись на відхід до сну потрібно заздалегідь. Відмінно підійдуть вечірня прогулянка на свіжому повітрі, розслаблююча музика та тепла ванна з морською сіллю.

Важливим елементом техніки комфортного сну є правильний режим харчування. Не можна їсти важкої їжі на ніч. Якщо ж ви все-таки зголодніли, можна трохи перекусити, але не пізніше, ніж за годину до сну. Щоб заснути було просто, найкраще вести активний спосіб життя, чергуючи час відпочинку та час роботи.

Що допоможе нам заснути?

Якщо на прогулянку перед сном немає часу, то деякі маленькі хитрощі, які допоможуть заснути: Лежачи в ліжку, можна закрити ніс долонькою і трохи подихати в неї. Тепле повітря зігріває обличчя та налаштовує на сон. Якщо ви не можете заснути більше півгодини, краще вийти зі спальні, увімкнути телевізор або просто почитати книгу. А ось повертатися в ліжко найкраще тоді, коли захочеться спати. Тоді ліжко асоціюватиметься лише зі сном.

Пам'ятайте, що постійні думки про проблеми не дадуть заснути. Тому за годину до сну найкраще переключити себе на якісь ненав'язливі думки. Виявляється, для комфортного, міцного та здорового сну зовсім необов'язково тоннами приймати таблетки та відвідувати психіатра. Потрібно просто правильно підібрати ліжко, оформити інтер'єр спальні та психологічно налаштуватися на відпочинок. Солодких снів!