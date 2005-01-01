Правильне харчування проти запалення

Лікарі знають, що один із найкращих способів зменшити запалення — це не ліки, а правильні продукти харчування та збалансований раціон. Дотримуючись певної дієти, ви можете назавжди позбавити себе запалення.

Імунна система людини активізується самостійно, щойно організм сигналізує їй у тому, що у тіло проникло щось чужорідне. Це можуть бути мікроби, віруси, пилок чи хімічна речовина. Щойно активізується імунна система, у організмі починають відбуватися різні процеси, звані запаленням.

Якщо запалення відбуваються періодично і носять короткочасний характер, це часто говорить про те, що ваш організм бореться з дійсно небезпечними загарбниками, здатними завдати шкоди вашому здоров'ю.

Однак іноді запалення може зберігатися досить тривалий період і виникати не через загрози чужорідних організмів. Саме такі запалення і є шкідливими та небезпечними для людини.

Найчастіше такі хронічні запалення виникають як наслідок наявності в людини певних захворювань. Наприклад:

Рак

Захворювання серця

Діабет

Артрит

Депресія

Хвороба Альцгеймера тощо.

Найкращий вибір людини для боротьби із запаленнями — це не ліки, а правильні продукти харчування

«Багато експериментальних досліджень показали, що деякі компоненти продуктів харчування або напоїв можуть мати протизапальну дію», — каже доктор Франк Ху, професор харчування та епідеміології факультету харчування Гарвардської школи охорони здоров'я.

Коли людина вибирає правильні продукти харчування, які містять у собі необхідні речовини, вона суттєво знижує ризики розвитку захворювання. І навпаки, коли вибір продуктів не є вірним, можна значно прискорити запальний процес.

Продукти, здатні викликати запалення

Намагайтеся максимально уникати або обмежити ці продукти:

Рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб та випічка

Смажені продукти

Газовані напої та інші цукромісткі напої

Червоне м'ясо (гамбургери, стейки) та м'ясні напівфабрикати (хот-доги, ковбаса)

Маргарин, шкідливі жири

Ризики для здоров'я від запальних продуктів

Нічого дивного немає в тому, що ті самі продукти визнані шкідливими для людини, як при боротьбі із запаленнями, так і іншими захворюваннями,

"Деякі продукти, які були пов'язані з підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу та хвороби серця, також пов'язані з надмірним запаленням", - говорить доктор Ху. "Це не дивно, оскільки запалення є важливим механізмом, що лежить в основі розвитку цих захворювань".

Нездорова їжа сприяє і швидкому збільшенню ваги з наступним, можливим ожирінням. Один цей факт сам по собі є істотним фактором розвитку запалення.

Тим не менш, у кількох дослідженнях, навіть після того, як дослідники взяли до уваги ожиріння, зв'язок між продуктами харчування та запаленням залишився, що говорить про те, що збільшення ваги не є єдиним фактором розвитку запалень. "Деякі харчові компоненти або інгредієнти можуть надавати незалежний вплив на запалення, крім підвищеного споживання калорій", - говорить доктор Ху.

Протизапальні продукти

Протизапальна дієта повинна включати такі продукти:

Помідори

Оливкова олія

Зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста та ін.

Горіхи, такі як мигдаль та волоські горіхи

Жирна риба, така як лосось, скумбрія, тунець та сардини

Фрукти, такі як полуниця, чорниця, вишня та апельсини

Переваги протизапальних продуктів

Продукти харчування, визнані такими, що знижують запалення, є і відмінними помічниками у боротьбі з різними хронічними та небезпечними захворюваннями. З них слід особливо виділити:

фрукти та овочі, такі як чорниця, яблука

листову зелень

Вони містять у своєму складі поліфеноли (захисні сполуки, що містяться в рослинах), які є чудовим природним антиоксидантом

Дослідження також пов'язують горіхи зі зниженням маркерів запалення та зниженням ризику серцево-судинних захворювань та діабету. Кава, що містить поліфеноли та інші протизапальні сполуки, може захистити від запалень.

Протизапальна дієта

Щоб знизити рівень запалення, людині необхідно дотримуватися здорової дієти. Відмінним прикладом такого плану харчування можна назвати Середземноморську дієту. Ця дієта складається з вживання необхідної кількості фруктів, овочів, горіхів, цільнозернових продуктів, риби та корисних олій.

Крім зниження запалення, здорове харчування, здатне зробити, як у фізичне, і на емоційне здоров'я людини істотний вплив.

"Здорова дієта корисна не тільки для зниження ризику хронічних захворювань, але також для покращення настрою та загальної якості життя", - говорить доктор Ху.

Харчуйте правильно і бережіть своє здоров'я