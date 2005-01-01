Функції та переваги металевих панелей для інструментів № 11 (715) 6-12 грудня 2021 року Перфоровані панелі для інструменту в домашніх умовах виконують основну функцію з розміщення потрібних предметів у кроковій доступності так, щоб у будь-який момент не довелося шукати потрібну річ по шафах та тумбочках, а просто зняти її зі стелажу та використовувати за призначенням. Також зазначений виріб можна використовувати як розділяючу перегородку між робочими зонами, щоб визначити сектори діяльності. Наприклад, при близькому розташуванні верстата із станками та промивної камери з лівої або правої сторони можна помістити перфорований лист, на який згодом буде змонтовано інструмент. У цьому випадку панель грає роль майданчика зберігання і одночасно перекриває доступ до різних робочих зон. Торговельне або побутове використання металевих панелей має кілька переваг, до яких належать: Металеві панелі з перфорацією відмінно витримують будь-які навантаження і через жорсткість не піддаються деформаціям, вони вологостійкі та стійкі до перепадів температури; Їх виробництво здійснюється із чистих матеріалів, що не мають шкідливих для людини речовин. Весь метал, що застосовується, проходить сортування та обробку, а фарба використовується тільки хімічно очищена; Зазначені вироби бувають у широкому асортименті на сайті https://kistenberg.com.ua, будь-якого розміру та товщини металу; Модульна система дозволяє комбінувати панелі, створюючи при цьому різні сховища, зручні для користувача; Якщо використовується алюміній або нержавіюча сталь, то перфорована панель служить не один десяток років, тому що основним ворогом подібних елементів вважається вологість та корозія, а кольорові метали даного типу до агресивного середовища байдужі; Висока несуча властивість. При розміщенні її на стіні із застосуванням анкерних болтів на поверхню можна підвісити будь-який інструмент: від молотка та викрутки до перфоратора або іншої великогабаритної техніки. Торговельне обладнання на основі таких панелей особливо ефективне, оскільки воно здатне витримати велику вагу товару. Склад панелі для інструментів Якщо стелаж купується у спеціалізованому магазині, до його комплекту повинні входити такі деталі: алюмінієва чи сталева перфорована панель. Це основний елемент, який має вигляд пластини з симетричними або хаотично розташованими отворами. Якщо вона виготовлена із звичайної сталі, то повинна бути обов'язково покрита фарбою, оскільки інструмент, що фіксується на панелі, не завжди чистий або сухий. При попаданні вологи на відкриту ділянку металів може утворитися іржа, і зовнішній вигляд усієї конструкції втратить свою привабливість. Алюміній не зазнає корозії і тому фарбувати його не обов'язково;

кронштейни для кріплення панелі на ділянці стіни. Іноді ця деталь йде в комплекті, але найчастіше її потрібно купувати окремо, залежно від місця кріплення та умов експлуатації. Також кронштейн можна виготовити самостійно з дерева чи металу або використовувати звичайний брусок;

фурнітура для фіксації інструменту та інших предметів. Як такі складові виступають спеціально виготовлені в фабричних умовах куточки або рамки, а також металеві гачки, на які вішаються інструменти за спеціальний підвіс. Кронштейни можуть бути як пластиковими, так і металевими, але варто враховувати, що їхній ресурс відрізняється один від одного. Метал здатний витримувати велике навантаження, тому вироби з нього набагато міцніші за будь-які інші. Вибравши перфоровану панель фабричного або власного виробництва, робоче місце завжди перебуватиме в порядку та чистоті. Також зовнішній вигляд приміщення виглядатиме привабливіше та наповненим функціоналом. Інші статті номеру Найдавніше місто на Землі

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