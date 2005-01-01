Як імперія Османа воювала за Кіпр?

Султан Сулейман Чудовий помер 1566 року. Його син та спадкоємець Селім II змінив турецьку стратегію, продовживши військову історію Османської імперії. Невдача із захопленням Мальти означала неможливість успішного контролю над західним Середземномор'ям. Селім вирішив убезпечити внутрішні лінії у східному Середземномор'ї, перш ніж намагатися завдати другого удару на заході. Хоча східне Середземномор'я було добре контрольованим турками, на його території знаходилися дві великі венеціанські бази - Кіпр і Кріт. Вони загрожували турецьким морським шляхам з Балкан до Єгипту та на Близький Схід, тому необхідно було захопити їх, незважаючи на попередні домовленості між республікою та Османською імперією.

Султан вирішив діяти методично, насамперед завоювати Кіпр. Османи та венеціанці востаннє вели війну з 1537 по 1539 рік. Венеція втратила свої володіння у Греції. Багато в чому це було з відсутністю підтримки з боку інших християнських держав і двулічієм Франції. Впевнений у перемозі, Селім почав чекати, коли Венеція порушить мирні угоди. Венеція, проте, уникала всіх можливих приводів війни.

Для завоювання Криту Селім підготував галерний флот із 150 кораблів і зосередив тисячі солдатів в Олександрії, на Родосі та в затоці Лайаццо. Венеціанський сенат турбувався про конфлікт, що насувається, оскільки їм не вистачало сил, щоб протистояти всій могутності турецької імперії. Більше того, вони не могли знайти союзників проти турків. Франція підтримувала тісні контакти з турками; Іспанія була найлютішим ворогом Венеції; деякі правителі італійських міст, не бажаючи вступати у війну, виправдовувалися тим, що венеціанці не надали кораблів або людей на допомогу Мальті.

Навесні 1570 турецький посол пред'явив республіці ультиматум. Він був відхилений і після від'їзду посла 40 венеціанських галер вирушили на Корфу. Незважаючи на їх цілеспрямоване небажання брати участь в обороні Мальти, венеціанці звернулися за допомогою до папства, Пилипа II та різних італійських правителів. Османські війська висаджуються на Кіпрі і прямують до Нікосії. Проте було вже запізно. Турецькі сили вторгнення у складі 150 галер та 106 транспортних суден опинилися біля Кіпру. На острів висадилося близько 50 000 турецьких солдатів. Гарнізон Нікосії було розгромлено після 45-денної облоги. Весь гарнізон 4000 осіб було вбито.

Увійшовши до міста, турки вбили 25 000 мирних жителів та всіх венеціанських чиновників. Турки обезголовили коменданта міста Ніколо Дандоло. Потім турецький командир відвіз голову до Фамагости — іншої венеціанської фортеці — і показав її місцевому венеціанському командиру. Генерал Марк Антоніо Брагадін не був вражений і відмовився здаватися. Почалася облога, що тривала до серпня 1571 року. 1 серпня венеціанський гарнізон було скорочено і відступив у цитадель.

Турецькі втрати були надзвичайно важкими. Мустафа-паша, турецький воєначальник, запропонував Брагадіну дуже гарні умови капітуляції: якщо гарнізон здасться, венеціанцям буде дозволено вирушити на Кріт зі своєю зброєю та п'ятьма гарматами. Брагадін погодився, але це було помилкою. Після капітуляції 4 серпня його затримали турки, які відрізали йому ніс і вуха.

Тим часом об'єднаний християнський флот, на той час сформований папським союзом, що зветься Священною лігою, стояв неподалік бездіяльності. Іспанський командувач дон Хуан Австрійський отримав наказ Мадрида не допомагати венеціанцям. Іспанія хотіла, щоб Венеція була якомога ослаблена. Флот дона Хуана складався з 208 галер, 6 галеасів та 30 невеликих кораблів. З цих кораблів 109 галер і всі галеаси були з Венеції, 12 прибули з Тоскани, три були послані герцогом Савойським, три були з Мальти, 14 з Іспанії, 13 з Генуї, а решта з Неаполя, Сицилії та Сардинії. Це був італійський флот із значною кількістю іспанських солдатів на борту. Вранці 7 жовтня 1571 року в грецькій затоці Лепанто християнський флот вступив у бій із турецьким флотом із 282 кораблів. До п'ятої години вечора перемога дона Хуана була повною. Лише 43 турецькі кораблі змогли втекти, тоді як 80 османських галер було потоплено і 160 захоплено. Турки втратили 30 000 осіб, у той час як Священна ліга втратила 15 галер і 8500 осіб. Понад 15 000 рабів-християн було звільнено з турецьких кораблів.

На жаль, іспанці не захотіли скористатися перемогою. Вони не мали стратегічного інтересу у східному Середземномор'ї, і їхнє головне завдання було уникнути зміцнення Венеції. Венеціанський сенат швидко зрозумів, що вони не можуть очікувати на подальшу допомогу від Іспанії та її італійських маріонеток або вільних італійських держав, союзних Іспанії. Венеціанський флот був сильний, але недостатньо, щоб витримати війну проти османів. Ця дилема була вирішена, коли венеціанський сенат уклав мир із турками.