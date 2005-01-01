|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Прогноз від Нацбанку: ціна на електрику найближчими роками зросте більш ніж удвічі
Незважаючи на те, що комунальні тарифи цього опалювального сезону влада обіцяє не підвищувати, вже з травня за комуналку доведеться платити суттєво більше. Національний банк прогнозує, що у найближчі чотири роки тарифи на електроенергію для населення зростуть щонайменше вдвічі. Крім того, швидше за все, владі доведеться також відпускати у вільне плавання тарифи на газ та тепло. Принаймні на цьому наполягає МВФ.
Електрика дорожчатиме чотири роки
Нещодавно НБУ опублікував черговий інфляційний звіт, у якому регулятор зробив прогноз щодо зростання тарифів на електроенергію найближчим часом. На думку експертів Нацбанку, тарифи підвищуватимуть до економічно обґрунтованого рівня зі швидкістю 20-25% на рік.
Щоб досягти цього економічно обґрунтованого рівня (зараз він становить близько 3,5 грн за кіловат*год), потрібно буде підвищувати вартість електроенергії близько чотирьох років. Давайте прикинемо, як це може бути.
Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів становить:
1,44 грн за кВт*год (для тих, хто споживає менше 250 кВт*год),
1,68 грн за кВт*год для тих, хто перевищує встановлений ліміт.
Якщо прогноз НБУ виявиться вірним, то до кінця 2022 року тарифи на електроенергію можуть зрости на 20-25%, а саме:
1,73-1,80 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,
2,02-2,10 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.
На кінець 2023-го вони вже можуть становити:
2,07-2,25 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,
2,42-2,63 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.
До кінця 2024 року тарифи підвищаться до:
2,49-2,81 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,
2,90-3,28 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.
Ну і нарешті, до кінця 2025 року прогнозовані тарифи на електрику зростуть до:
2,99-3,51 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,
3,48-4,10 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.
Прогнозується, що за наступні чотири роки тарифи зростуть більш ніж удвічі порівняно з тим, що ми платимо зараз.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com