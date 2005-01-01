Прогноз від Нацбанку: ціна на електрику найближчими роками зросте більш ніж удвічі

Незважаючи на те, що комунальні тарифи цього опалювального сезону влада обіцяє не підвищувати, вже з травня за комуналку доведеться платити суттєво більше. Національний банк прогнозує, що у найближчі чотири роки тарифи на електроенергію для населення зростуть щонайменше вдвічі. Крім того, швидше за все, владі доведеться також відпускати у вільне плавання тарифи на газ та тепло. Принаймні на цьому наполягає МВФ.

Електрика дорожчатиме чотири роки

Нещодавно НБУ опублікував черговий інфляційний звіт, у якому регулятор зробив прогноз щодо зростання тарифів на електроенергію найближчим часом. На думку експертів Нацбанку, тарифи підвищуватимуть до економічно обґрунтованого рівня зі швидкістю 20-25% на рік.

Щоб досягти цього економічно обґрунтованого рівня (зараз він становить близько 3,5 грн за кіловат*год), потрібно буде підвищувати вартість електроенергії близько чотирьох років. Давайте прикинемо, як це може бути.

Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів становить:

1,44 грн за кВт*год (для тих, хто споживає менше 250 кВт*год),

1,68 грн за кВт*год для тих, хто перевищує встановлений ліміт.

Якщо прогноз НБУ виявиться вірним, то до кінця 2022 року тарифи на електроенергію можуть зрости на 20-25%, а саме:

1,73-1,80 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,

2,02-2,10 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.

На кінець 2023-го вони вже можуть становити:

2,07-2,25 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,

2,42-2,63 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.

До кінця 2024 року тарифи підвищаться до:

2,49-2,81 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,

2,90-3,28 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.

Ну і нарешті, до кінця 2025 року прогнозовані тарифи на електрику зростуть до:

2,99-3,51 грн за кВт*год для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць,

3,48-4,10 грн за кВт*год. при споживанні більше 250 кВт*год. на місяць.

Прогнозується, що за наступні чотири роки тарифи зростуть більш ніж удвічі порівняно з тим, що ми платимо зараз.