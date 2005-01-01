Як перемогти нудьгу?

Не осінь у нашому смутку винна, а лише відсутність у душі весни.

Осінь у багатьох людей асоціюється з тугою та меланхолією. Для багатьох осінь – це апатія, смуток, депресивний стан. І, як правило, це все у людей і справджується, адже на що вони налаштовані, тим їх і накриває. Але є способи впоратися із цим!

Насамперед потрібно змінити хід своїх думок. Пам'ятайте, що ваші переконання формують вашу реальність. Так, осінь буває сірою, похмурою, холодною та дощовою. Але вона — лише пора року, а не ваш настрій. Осінь – природний цикл природи, час відпочинку. У цей період людині теж потрібно трохи сповільнити біг, приділити час собі та своїй внутрішній тиші, але не на постійній основі.

Не варто залипати в зневірі надовго. Ви можете прикрасити осінь своїми фарбами, зробити її більш затишною, теплою та чарівною. Крім зміни свого ставлення до осені, є й інші прості способи, як перемогти осінню нудьгу:

Додати в своє життя побільше тепла: запалювати в будинку свічки, обзавестися затишними теплими шкарпетками, м'яким пледом, в'язаним светром. Частіше ходити в лазню, наприклад, в хамам. Нехай буде більше тепла і у відносинах: частіше обіймайтеся з коханими, говоріть одне одному добрі слова, жартуйте та посміхайтеся. Заварюйте собі смачний чай, купуйте не просто чай у пакетиках, а зігріваючий, зі шматочками фруктів, квітів та ягід, що нагадує про літо. Ще добре зігріває в холода часом глінтвейн. Для тих, хто взагалі не вживає алкоголю, він є безалкогольним.

Дивитися позитивні відео: комедії, випуски гумористичних передач просто смішні відеоролики.

Додати у своє життя якомога більше фізичної активності, не завмирати і не замерзати разом із природою, а рухатися. Включити веселу музику та танцювати, та підспівувати. Робити хоча б просту гімнастику вранці, розганяти кров, зігріватися.

Читати улюблені книги, які зцілюють, надихають, мотивують.

Частіше ходити в гості до друзів, вибиратися кудись на вихідні.

Життя разом з осінню не зупинилося, як і раніше, тепло в затишних кафе, в кінотеатрах і просто в будинках, де можна зібратися веселою компанією. Осінь — не час марудити. Життя продовжується, і щодня — це диво та подарунок. Насолоджуйтесь ним!

А ще восени гостріше відчувається самотність. Прикро, коли холодну осінь нема з ким розділити, немає людини, з якою можна зігрітися. Починаються страждання через нерозділене або нездійснене кохання.

Але ми не в силах змінити погоду, як не в силах змінити й деякі обставини у своєму житті. Залишається тільки прийняти все як є. І зрозуміти, що все на благо. Все йде, як має йти. Роби, що маєш — і будь що буде…

Ця фраза відома багатьом і актуальна за всіх часів. Якщо вірити історичним довідкам, першим ці слова сказав Марк Аврелій — давньоримський імператор. Ця мудрість вічна та незмінна. Потрібно повірити, усвідомити і прийняти, що все, що з людиною відбувається чи не відбувається, все їй на благо. І таких прикладів безліч. Запізнилися на літак — уникли авіакатастрофи, не склалися стосунки з кимось — уникли болю зради, тощо. Там, нагорі, видно краще. І треба навчитися довіряти мудрості Всесвіту і навчитися чути її в собі. А вона, істина, завжди звучить коханням. І кохання – це головна ознака, що все йде як треба. Кохання вільне. Це егоїзм хоче заволодіти, прив'язати собі об'єкт бажання. А кохання — воно поза межами, поза заборонами. І любити можна і на відстані, і в розлуці. Нічого не вимагаючи, нічого натомість не чекаючи.

Тільки багато людей плутають любов з іншими почуттями, від цього і виникають усі проблеми. Любити треба душу людини, а цьому ніхто й не заважає. А багато хто любить не душу, а тіло. Чіпляються за стан, який вони відчувають поряд із цією людиною, потрапляють у залежність і від цього стають нещасними. Тільки ось завдання людини - бути щасливим, проживати відпущений її на землі час на задоволення, реалізуючи свій потенціал, розкриваючи свої таланти та здібності. Не треба дозволяти нікому іншому керувати вами, вашим настроєм, вашими думками. Потрібно полюбити себе, свою волю, свій мікрокосмос.

Кожна людина це маленька планета, це свій космос, це глибина. І в душі кожного є джерело сили, джерело кохання. Ніхто не самотній. І не варто свій настільки захоплюючий внутрішній світ обмежувати прихильністю до якоїсь конкретної людини. Ваш світ не повинен обертатися довкола неї. Огляньтеся навколо. Всюди стільки всього цікавого, ще непізнаного. Можна щодня вигадувати собі маленькі свята, знаходити приводи для радості. Потрібно навчитися помічати красу навколо та відкриватися іншим людям. Потихеньку знайомити їх зі своїм світом, прочиняючи в нього двері і впізнаючи світ інших.

Нас оточує дуже багато цікавих людей. Не треба зациклюватись на одній. Якщо вона долею, то рано чи пізно буде з вами. Якщо для досвіду, то відпустіть, побажавши щастя. Не прирікайте себе на страждання щодо когось. Це доля слабких людей. Святкуйте своє перебування у цьому світі, святкуйте своє життя! Поки можете насолоджуватись ним, користуйтеся цим. Життя своє ми наповнюємо самі приємними зустрічами, радісними подіями, добрими посмішками, ніжними обіймами… І таких щасливих миттєвостей має бути якнайбільше. Ми можемо створювати їх самі, прикрашаючи ними своє життя. Вибирати треба щастя, а не похмуре існування!

Будьте щасливі, незважаючи на осінню нудьгу. Всупереч прогнозам погоди. Не піддаючись сумній мелодії дощу. Грайте музику. Як то кажуть: «Грайте веселу музику — і до вас збіжаться веселі танцюристи». Не впадайте у любовні залежності. Будьте вільною, яскравою, сильною та незалежною Особистістю, і тоді в житті все складеться, як треба. Усі шматочки мозаїки легко зберуться в гарну картинку, яка стане вашою реальністю. Пам'ятайте, що ваше життя - це відображення ваших думок.

Ключики від щастя перебувають у руках самої людини. Не віддавайте ці ключі іншому. Будьте самі господарем свого життя. Навчіться помічати прекрасне довкола. Дякуйте Всесвіту за те, що маєте. Радійте всьому доброму, діліться ним з оточуючими, і тоді добро помножиться.