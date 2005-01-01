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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Знаменитая собачка Соня. Купить и узнать о новых приключениях необыкновенного пёсика
В современных собаках мало что осталось от их предков-волков, разве что острый нюх и отменный аппетит. А городским псам и вовсе пришлось обзавестись массой привычек, необходимых для жизни в квартире (например, мыть лапы после прогулки). Чтобы стать воспитанной собакой, щенкам предстоит непростая школа жизни. Маленькая любимица Ивана Иваныча Королёва шагнула ещё дальше: она в совершенстве научилась говорить, обращаться с бытовой техникой и совать нос, куда не просят. Конечно же, многие книголюбы уже поняли, что речь идёт о замечательном персонаже, придуманном писателем Андреем Усачёвым — пёсике Соне. Украина давно познакомилась с забавной собачкой и полюбила ее. Детвора зачитывается приключениями неугомонной зверушки ещё с 90-х годов прошлого столетия. Скорее всего, она так пришлась детям по душе, потому очень уж похожа на них самих: такая же непосредственная и любознательная.
Учимся вместе с Соней
Каждый сборник рассказов про шуструю собачку — это своеобразная школа, в которой ребята получают необходимые знания о том, что их окружает. Несмотря на свою взбалмошность и талант попадать в нелепые ситуации, Соня на собственном примере знакомит маленьких читателей с некоторыми жизненными сферами и определёнными правилами поведения (разумеется, нещадно нарушая их).
В любом случае, учиться на чужих (в данном случае — собачьих) ошибках всегда лучше, чем на своих.
Сначала маленькая, потом — знаменитая, но всегда очень смешная и трогательная
Издательство «Школа» предлагает юным читателям ставший уже классикой сборник историй о любопытном пёсике «Маленькая собачка Соня» и новинку «Знаменитая собачка Соня». Обе книги излучают неимоверный позитив, приключения «королевской дворняжки» поднимут настроение кому угодно: дети заливисто хохочут над Сониными выходками, а взрослые тихо радуются, что устроенный собачкой бедлам происходит не на их территории. Ознакомиться с нашей продукцией можно по ссылке https://schoolbook.com.ua/ru/
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