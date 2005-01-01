Знаменитая собачка Соня. Купить и узнать о новых приключениях необыкновенного пёсика

В современных собаках мало что осталось от их предков-волков, разве что острый нюх и отменный аппетит. А городским псам и вовсе пришлось обзавестись массой привычек, необходимых для жизни в квартире (например, мыть лапы после прогулки). Чтобы стать воспитанной собакой, щенкам предстоит непростая школа жизни. Маленькая любимица Ивана Иваныча Королёва шагнула ещё дальше: она в совершенстве научилась говорить, обращаться с бытовой техникой и совать нос, куда не просят. Конечно же, многие книголюбы уже поняли, что речь идёт о замечательном персонаже, придуманном писателем Андреем Усачёвым — пёсике Соне. Украина давно познакомилась с забавной собачкой и полюбила ее. Детвора зачитывается приключениями неугомонной зверушки ещё с 90-х годов прошлого столетия. Скорее всего, она так пришлась детям по душе, потому очень уж похожа на них самих: такая же непосредственная и любознательная.

Учимся вместе с Соней

Каждый сборник рассказов про шуструю собачку — это своеобразная школа, в которой ребята получают необходимые знания о том, что их окружает. Несмотря на свою взбалмошность и талант попадать в нелепые ситуации, Соня на собственном примере знакомит маленьких читателей с некоторыми жизненными сферами и определёнными правилами поведения (разумеется, нещадно нарушая их).

Безопасность — собачка-непоседа лучше других знает, какова цена у неудачных пряток в холодильнике и тушения пожара своими силами.

Окружающий мир — благодаря Сониному любопытству детвора узнает много интересного о природе: например, пищевые предпочтения лягушек, разновидности собак или как образуется жемчуг.

Отношения— прошло некоторое время, Иван Иваныч по-прежнему ходит на работу в издательство, а вот Соня повзрослела и начала размышлять не только о вкусняшках и шалостях, но и о таких высоких материях как любовь и дружба. Разумеется, даже эти серьёзные темы освещаются в забавной ироничной манере.

Помимо всего прочего, собачка повествует детям о немаловажных бытовых вопросах: как определять время по часам (не зря же хозяин терпеливо пояснял Соне, какова цена деления в этом приборе и для чего нужны стрелки); уборка(находчивый пёс научился использовать пылесос, параллельно исполняя под его гудение собственные «песни» во весь голос); финансовая грамотность (однажды, по счастливой случайности найдя у себя дома деньги, знаменитая собачка Cоня купить решила как можно больше лакомств, но вместо благодарности получила почему-то суровый выговор от Ивана Иваныча.)

В любом случае, учиться на чужих (в данном случае — собачьих) ошибках всегда лучше, чем на своих.

Сначала маленькая, потом — знаменитая, но всегда очень смешная и трогательная

Издательство «Школа» предлагает юным читателям ставший уже классикой сборник историй о любопытном пёсике «Маленькая собачка Соня» и новинку «Знаменитая собачка Соня». Обе книги излучают неимоверный позитив, приключения «королевской дворняжки» поднимут настроение кому угодно: дети заливисто хохочут над Сониными выходками, а взрослые тихо радуются, что устроенный собачкой бедлам происходит не на их территории. Ознакомиться с нашей продукцией можно по ссылке https://schoolbook.com.ua/ru/