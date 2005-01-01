На облаштування кордону: Україна отримає від ЄС майже 1,5 мільйони євро

Євросоюз виділить українському МВС 1,4 мільйон євро для облаштування державного кордону. Втім, згодом ця сума може суттєво збільшитися.

Про це вдалося домовитися міністру внутрішніх справ Денису Монастирському та очільнику представництва ЄС в Україні, послу Матті Маасікасу. Вони зустрілися 3 грудня.

Гроші виділять у рамках проєкту EU4IBM

Монастирський звернув увагу на виклики, з якими зіштовхується Україна. Він запропонував перерозподілити частини бюджету другої фази EU4IBM. Це проєкт, який розпочали в Україні у грудні 2019 року й реалізовуватимуть до червня 2022. Його фінансує ЄС, а втілює – Міжнародний центр з розвитку міграційної політики. EU4IBM має на меті підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів ЄС.

Сума допомоги від ЄС може збільшитися

Очільник українського МВС пояснив, що потрібно терміново облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону. У відповідь Маасікас запевнив, що наразі Україна може розраховувати на 1,4 мільйона євро. При цьому, впродовж найближчих місяців європейські партнери мають погодити значне збільшення цієї суми.

Важливо! Урядовець наголосив, що Україна зацікавлена у співпраці з Євросоюзом щодо безпекових питань. Зважаючи на загострення міграційної кризи у Білорусі та агресивні наміри Кремля, це особливо актуально та важливо.

Що цьому передувало

Напередодні Кабмін виділив для захисту українсько-білоруського кордону 175 мільйонів гривень. Частину спрямують на виплати прикордонникам – майже 67 мільйонів гривень, а також нацгвардійцям – близько 108 мільйонів гривень.

Наприкінці листопада в Україні розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Її проводять у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю. Мовиться про Волинь, Рівненщину, Житомирщину, Київщину та Чернігівщину.