Правильне приготувати фалафеля

Гості арабських країн та Ізраїлю знайомі з цією мегапопулярною стравою, що часто вживається як закуска. У неї маса шанувальників серед усіх верств населення, адже фалафель простий у приготуванні, він дуже смачний, ситний і водночас недорогий.

За незнанням фалафель можна прийняти за дрібні котлетки. Але тільки зовнішнім виглядом схожість і закінчується, адже кульки, смажені у фритюрі, ліплять не з м'ясного фаршу, а з подрібнених бобів, найчастіше нутових, щедро присмачених спеціями. Саме такий смачний фалафель від компанії SigNature можна замовити на сайті https://signature.in.ua/uk/products/23-falafel, який є на 100% рослинним продуктом без ГМО, ароматизаторів та консервантів.

Фалафель прийшов до нас з арабської та середньосхідної кухні, де його історія налічує тисячі років.

Достовірно відомо, що батьківщиною цієї страви є Єгипет. Далі думки істориків кулінарії розходяться: одні стверджують, що фалафель відомий з часів єгипетських коптів (представників найдавнішої гілки християнства), які заміняли їм м'ясо під час Великого посту; інші вважають, що фалафель готували ще в Єгипті за часів фараонів і навіть на індійському субконтиненті. Як би там не було, але саме від коптів кульки з приправами перейшли до північних сусідів і дуже швидко стали популярними в кухнях країн Близького і Середнього Сходу, а також Північної Африки, міцно зайнявши позицію національної страви. А зараз вони підкорюють простори Європи та України.

Особливості приготування та подачі

Причина любові до фалафеля в тому, що вона є пісною стравою, оскільки не містить продуктів тваринного походження. Головна його складова – нут, або турецький горох, – відноситься до сімейства бобових, а отже, містить рослинний білок, вітаміни та мікроелементи. Фалафель гідно оцінили не лише ті, хто дотримується релігійних постів, а й вегетаріанці, вегани і навіть сироїди. Нут або бобові, що замінюють його, традиційно не відварюють для приготування цієї страви, а вимочують у воді до розбухання, після чого розтирають у крихту.

Нут, або турецький горох - основа фалафеля, тому страва така популярна у вегетаріанців і тих, хто дотримується дієти

Консистенція розтертого нуту може бути різною: м'якою та однорідною, як крем, або трохи зернистою, з помітними шматочками. Який варіант сподобається саме вам, можна з'ясувати тільки досвідченим шляхом.

Продукти та спеції

Крім нуту, у фарш для фалафеля кладуть цибулю, часник, невелику кількість свіжої зелені (зазвичай кінзи) та, звичайно, спеції, якими славиться східна кухня. Це можуть бути:

зіра;

хмелі-сунелі;

перець, чорний чи червоний;

чилі;

коріандр;

кмин;

сумах;

каррі.

Зіру в традиційному рецепті використовують обов'язково, а решта приправ — на ваш розсуд, у будь-яких поєднаннях.

Зіра, або купін - обов'язковий інгредієнт фалафеля.

У кожному регіоні свої способи приготування фалафеля, що трохи відрізняються від інших. Наприклад, у деяких країнах до звичайного набору інгредієнтів додають зерна булгура, так само, як і нут, розмоченого та розтертого. У Лівані як приправу кладуть м'яту та турнепс у маринаді. В Ізраїлі прийнято кульки фалафеля складати в питу разом з овочами, листям салату та зеленню, хумусом, чіпсами та тахіним соусом.

Піта — прісний хліб із пшеничного борошна, популярний у середземноморській, середньосхідній та єврейській кухнях. Фалафель складають у піту разом із гарніром.

Хумус – пюре з нуту з додаванням лимонного соку, часнику, паприки, кунжутної пасти. В ізраїльській та середньосхідній кухні часто використовується як соус або окрема закуска.

Тахінний соус готується з тахіні - перемеленого на борошно кунжутного насіння. Достатньо розвести порошок водою до консистенції сметани, щоб отримати заправку в основному страві.

Фалафель відмінно поєднується зі свіжими огірками, помідорами, салатним листям, петрушкою, кропом, зеленою цибулею. Будь-які ці овочі та зелень, разом і окремо, традиційно використовуються як гарнір для цієї страви.