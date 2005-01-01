Користь хурми для організму

Існує кілька поширених сортів хурми:

"Королек" або шоколадна хурма. Плоди не в'яжуть, округла форма, яскраво-жовтогаряча шкірка і коричнева м'якоть. Чим темніша хурма, тим вона соковитіша.

Бичаче серце». Хурма отримала назву за схожість із сортом помідорів. Продукт складно транспортувати та зберігати – плід м'який і легко лопається при натисканні.

"Медова". За формою схожа на мандарин, а у смаку різняться медові відтінки. У цій хурмі немає кісточок, тому вона має особливий попит.

"Ромашка" або інжирна. Найраніший сорт з помаранчевою м'якоттю, яка темніє в міру дозрівання. Внутрішність плода розділена на секції як пелюстки квітки.

"Китайська". Незвичайна конусоподібна форма з вм'ятиною по колу плода. Щільна шкірка і не дуже солодка м'якоть.

Є й інші менш популярні в Росії сорти, наприклад, «Оксамитова», «Тамопан великий», «Гора Говерла», «Мідер», «Хіакуме», «Шарон» та «Джон Рік».

Калорійність та харчова цінність хурми

Плід містить багато корисних речовин, у тому числі:

Таблиця із вмістом корисних речовин у хурмі

Енергетичний склад:

Калорійність - 70-130 калорій/100 г залежно від сорту

Білки: 0.5 г. (~2 кКал)

Жири: 0.4 г. (~4 кКал)

Вуглеводи: 15.3 г (~61 кКал)

Чи знаєте ви, що хурма допомагає запобігти інфаркту, варикозу та ГРВІ? Допустима денна норма – близько 700 г (2-3 плоди залежно від розміру), і цього достатньо, щоб підтримати імунітет, покращити зір та підвищити настрій. Ми знаємо щонайменше десять причин купити цю корисну ягоду прямо сьогодні.

1. Сприяє травленню

Клітковина у складі овочів та фруктів виводить токсини, стимулює роботу кишечника та підвищує виділення шлункового соку. Однак у хурмі містяться таніни, які при слабкому шлунку можуть уповільнити травлення, спричинити кишкову непрохідність та стати причиною болю у животі. Тому хурму не радять давати дітям до трьох років, у яких ще не сформувалося травлення.

2. Хурма корисна для крові

Стрес та погане харчування можуть призвести до розвитку анемії, коли в крові знижується гемоглобін. Основні симптоми - запаморочення, сонливість та апатія. У таких випадках, крім прописаного лікарем лікування, можна включити до раціону хурму. Вона допомагає виробляти еритроцити, розріджує, прискорює та очищає кров – організм збагачується киснем, тиск стає стабільним та самопочуття покращується.

3. Підвищує еластичність судин

На підвищення еластичності кровоносних судин необхідно використовувати вітаміни З, Р і РР. Усі вони містяться у хурмі (вітамін С становить майже 20% від загального вітамінного складу плода). Крім того, як уже було сказано, хурма розганяє кров, посилює відтік і не дає їй застоюватись. Тому хурму потрібно включати до раціону, якщо у вас є схильність до варикозного розширення вен або куперозу.

4. Хурма покращує зір

Вітамін А та бета-каротин у плоді зміцнюють очний м'яз та прискорюють процес відновлення тканин. Хурма містить зеаксантин, який знижує ризик дегенерації жовтої плями та виникнення катаракти. Ця речовина допомагає зберегти зір, що підтверджують дослідження Національного інституту ока США.

5. Є джерелом йоду

Проблеми ендокринної системи – один із факторів набору ваги. Для нормальної роботи щитовидної залози потрібний йод, а хурма містить 30 мкг цього елемента на 100 г продукту. Нестача йоду може вплинути на проблеми з мозком, уповільнити розумовий та фізичний розвиток у дітей, попереджає ВООЗ. На добу людині необхідно 2-2,5 мкг йоду на 1 кг маси тіла, а вагітним і жінкам, що годують, фахівці Ендокринологічного наукового центру Росмедтехнологій радять вживати не менше 250 мкг йоду щодня.

6. Хурма допомагає виводити зайве

Магній і калій у хурмі підтримують вивідні та сечостатеву системи. При щоденному вживанні плода ви зменшите ризик утворення каменів у нирках; хурма допоможе вивести зайві солі з організму та прибрати набряклість рук та ніг.

7. Хурма зміцнює серце

Дослідження вчених Єврейського університету в Єрусалимі підтвердили, що одна з'їдена хурма на день значно знижує можливість серцевого нападу. Мінерали та фенольні сполуки необхідні для боротьби з атеросклерозом, при якому блокуються артерії, через що можливі інфаркти та інсульти.

8. Підвищує настрій

Плід містить вітаміни групи В, а без них неможлива нормальна робота нервової системи. Триптофан, що входить до складу хурми, бере участь у виробленні серотоніну — гормону щастя і радості. Усього дві ягоди хурми на добу достатньо для позитивних думок та гарного настрою.

9. Хурма підтримує імунітет

Завдяки високому вмісту вітаміну С (близько 80% від добової норми в одному плоді) хурма стимулює імунну систему. Солодка ягода збільшує кількість білих кров'яних клітин, які захищають організм від грибкових та вірусних інфекцій. При захворюванні бронхів хурма допомагає активніше виводити слиз, убезпечуючи від можливої пневмонії. Сік хурми можна використовувати для полоскання горла під час застуди.

10. Забезпечує організм кальцієм

Кальцій необхідний для міцних кісток, нормальної роботи серця та нервової системи. Щороку всі кістки дуже повільно, але оновлюються, і для цього їм потрібний кальцій. Крім того, якщо цей елемент не надходить з їжею, організм бере і витрачає його з кісток. У 100 г хурми міститься близько 127 мг кальцію, а це більше 11% від добової норми для людини.

Завдяки високому вмісту вітаміну С (близько 80% від добової норми в одному плоді) хурма стимулює імунну систему.