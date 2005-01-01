Ускоренная регистрация торговой марки - гарантия безопасности вашего бизнеса

Регистрация торговой марки (ТМ) или соответствующего знака для определенного вида товаров и услуг служит для юридического объекта подтверждением его прав на интеллектуальную собственность. Показатель юридического оформления означенных полномочий в период всемирной глобализации мировой экономики постоянно увеличивается и в скором времени перешагнет рубеж в 30 миллионов.

Преимущества регистрации ТМ

Процессу подтверждения юридических полномочий собственника на владение отдельными изделиями уделяют особое внимание все производители, поскольку после того, как ТМ или знак быстро зарегистрировали, ее владельцы получают возможность:

выделения компании и производимой ею продукции, среди фирм, конкурирующих в означенном сегменте рынка, тем самым возрастает репутация компании, ее престиж и имидж;

подтверждения несомненного качества продукции или услуги, что служит гарантией его эксклюзивности, тем самым увеличивая его продажи;

юридической защищенности в случае обнаружения контрафактных изделий или их незаконной подделки и последующей возможной продажи или передачи прав на зарегистрированное название, логотип или слоган за приличное вознаграждение.

Наличие зарегистрированной ТМ существенно увеличивает конечную стоимость компании, а покупатели/потребители имеют возможность легко отличать качественные товары от всевозможных, зачастую некачественных, подделок, которыми перенасыщен рынок. В конечном итоге торговая марка начинает приносить существенную прибыль ее собственнику, увеличивая продажи.

Защита полномочий на обладание названием, логотипом или слоганом

Для поддержания надлежащей репутации определенного вида продукции/услуги ее производители вкладывают значительные средства, направляемые на рекламу товаров и формирование положительного имиджа у покупателей. Вкладываемые средства требуют защиты от посягательств недобросовестных конкурентов на законодательном уровне, которую можно обеспечить посредством государственной регистрации торговой марки, с ее особенностями можно детально ознакомиться на https://www.consultant.kiev.ua.

Для государственного подтверждения полномочий по обладанию четко означенным названием, логотипом или слоганом владельцам необходимо направить в органы Государственной фискальной службы заявление установленного образца, образец или качественную фотографию изделия и данные, подтверждающие поставку контрафактных товаров. Обладание интеллектуальной собственностью регистрируется в таможенном реестре сроком на полгода или один год с последующим продлением (услуга бесплатная). В случае обнаружения контрафактной продукции таможенные органы уведомляют владельца и приостанавливают таможенное оформление до получения согласия собственника торговой марки.

После регистрации интеллектуальной собственности компания имеет все возможность на обращение в Антимонопольный комитет с соответствующим заявлением по защите своих прав и в судебные органы – с иском о наложении ареста на контрафактную продукцию.