Останні сім років поспіль ставали найтеплішими за всю історію

Викиди парникових газів, закислення океану, забруднення води та повітря – все це результат неконтрольованої та руйнівної людської діяльності.

Якраз до кліматичного саміту в Глазго: дані, представлені у звіті Всесвітньої метеорологічної організації, говорять про необхідність вживання термінових заходів щодо обмеження людського впливу на клімат.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антон Гутерріш заявив, що 2021 рік має стати роком дій у боротьбі зі зміною клімату.

Ці слова стосувалися презентації звіту Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) про стан глобального клімату в 2020 році, в якому наголошується на прискоренні зміни клімату та погіршенні людського впливу на навколишнє середовище.

"Це страшний звіт. Його мають прочитати всі лідери, які ухвалюють рішення у світі.

Цей звіт показує, що 2020 став ще одним безпрецедентним роком екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Причина зрозуміла. Антропогенна зміна клімату, спричинена діяльністю людини, людськими рішеннями та людською дурістю”, – сказав Гутерріш.

Справді, ситуація, описана у звіті ВМО, виглядає невтішно.

Останні сім років, починаючи з 2015 року, поспіль ставали найтеплішими за всю історію спостережень.

COVID-19 не сповільнив невблаганний перебіг зміни клімату, хоча локдауни і справили тимчасовий позитивний ефект на стан довкілля.

Однак викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасового скорочення через економічний спад і все одно помітно перевищують цільові показники їх скорочення.

Згідно з новим міжвідомчим звітом ООН United in Science 2021, концентрація парникових газів в атмосфері зберігається на рекордному рівні, що прирікає планету на небезпечне потепління в майбутньому.

Підвищення глобальної температури сприяє погіршенню погодних умов у всьому світі, надаючи все сильніший вплив на економіку і суспільство. Мільярди робочих годинників були втрачені лише через екстремальну спеку.

Середня глобальна температура за останні п'ять років була однією з найвищих за історію спостережень.

У доповіді йдеться, що в найближчі п'ять років зросте ймовірність того, що температура тимчасово перевищить допустимий поріг 1,5 градуса Цельсія вище за доіндустріальну епоху, встановлену Паризькою угодою про зміну клімату.

Зміни клімату такого масштабу не відбувалися протягом багатьох століть чи навіть багатьох тисячоліть. Згідно із звітом, навіть при вжитті рішучих заходів щодо зниження викидів парникових газів рівень моря продовжуватиме підвищуватися і загрожувати низькорозташованим островам і прибережним жителям у всьому світі.