Знайдено ген, який збільшує ризик тяжкої течії COVID-19

Британські вчені виділили ген, через який підвищується ризик тяжкої течії COVID-19. Він часто зустрічається у людей південноазіатського походження. А ось у європейців він рідкісний.

Вчені з Оксфордського університету виявили ген LZTFL1, через який майже вдвічі збільшується ризик важкого перебігу ковіда. У пацієнта з таким геном, що заразився коронавірусом COVID-19, зростає ризик відмови дихальних шляхів, повідомляється в статті, яку британські дослідники опублікували в Nature Genetics.

Ген було знайдено за допомогою загальногеномного аналізу. Відомо, що у 63 відсотках випадків він зустрічається в людей південноазіатського походження. При цьому цей ген є лише у 15 відсотків європейців. А у представники афро-карибської раси він зустрічається лише у двох відсотках випадків. Таким чином, частково пояснюється підвищена смертність у низці районів Британії.

Ген LZTFL1 – не єдина причина ускладнень із роботою дихальної системи при зараженні ковідом, попереджають вчені. Не можна скидати із рахунків соціально-економічні чинники.